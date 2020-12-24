【強制檢測】瀝源邨榮瑞樓增3個單位有確診　富山邨富仁樓須強制檢測

▲ 瀝源邨榮瑞樓再多3個單位受到感染，目前共出現6宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻會出席記者會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多1個疫廈需強制檢測。

慈雲山富山邨富仁樓新增一個案，涉及多一個不同樓層及庭向的單位，11月13日至12月24日曾在樓宇逗留兩小時人士須接受強制檢測，12月20至24日完全測試者可獲豁免。其中一個單位的確診個案與園中鴨子群組有關，另外三個單位則源頭不明。

另外，張竹君表示，瀝源邨榮瑞樓有3個單位染疫，累計共出現6宗確診個案，其中一個單位出現4宗個案，與日前靈實翠林老人活動中心工作人員家人有關；另外兩個單位則各自有一宗個案。其中，兩個單位為對面單位，另一單位為第二樓層，中心將到當處派樣本瓶予居民檢測。

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記者：曾卓鋒