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【香港愛情故事】刪剪片段重見天日　龔嘉欣街頭含淚騷內心戲【有片】

娛樂 16:39 2020/12/24

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羅天宇與龔嘉欣在《香港愛情故事》刪剪片段曝光。

TVB劇《香港愛情故事》內容貼地贏盡口碑，雖然劇集已播出大結局，但觀察仍然十分回味。早前，女主角龔嘉欣在個人社交平台上載幾張《香港愛情故事》劇照，表示這是劇中刪減的戲份，從相中所見她在街上失落含淚，男主角羅天宇攬著她以作安慰。

據悉這場戲的情節是交代劇中羅天宇與龔嘉欣撻訂取消樓宇買賣合約，因此嘉欣離開地產店後傷心失落。

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嘉欣騷超班演技 

網民知道此場戲版刪走大感可惜，TVB把此場戲在《娛樂新聞台》播出。片中龔嘉欣前行出地產店，羅天宇緊緊隨在後，諷刺地街上有個地產經紀向他推銷，稱70萬元就可以做業主。

之後，羅天宇抱住龔嘉欣，睇完都覺得感受到2人嘅哀傷。

簡單的一場戲，嘉欣表現出充滿感染力的內心戲，可說盡騷演技。而且此片段未做後期製作，可以更加「零添加」下原汁原味欣賞演員的演出。

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事實今次《香港愛情故事》播出以來有口皆碑外，演員亦相處融洽，在參與演員的個人社交平台，都分別上載劇集拍攝時的花絮照片。

從相中所見，眾人合作愉快，難怪眾人都期望可開拍《香港愛情故事》續集。

撰文 : TOPick柴犬出動

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