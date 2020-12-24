【新冠肺炎】佛教醫院內科及骨科病房95歲男病人初步確診　同病格9人被列密切接觸者

▲ 佛教醫院一名已康復的內科及骨科病房95歲男病人初步確診。（資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻，在記者會交代最新疫情。

劉家獻指，佛教醫院一名已康復的內科及骨科病房95歲男病人初步確診，男病人在12月9日因發燒而入住伊利沙伯醫院，當時的檢測結果為陰性，院方亦有進食抗生素，其情況亦一直有好轉，至12月13日轉到佛教醫院接受治療。然而男病人近日再出現發燒情況，在接受檢測後，昨日初步確診，已立即將其送回伊利沙伯醫院，其Ct value為24。

院方作接觸追蹤時發現，有9名與男病人同一病格的人士會被列為密切接觸者，其中6人仍然留醫，另有3人已經出院，院方已將有關資料交予衞生防護中心跟進；曾照顧有關病人的醫護人員因有穿著保護衣物及合適的防護裝備，暫無醫護被列為密切接觸者。

劉家獻稱現時暫未知男病人的感染源頭，有可能入院前或院內感染，當局正在進行追蹤，會為同病格病人作檢測。

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記者：郭詩詩