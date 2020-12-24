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【香港愛情故事】12句貼地愛情金句　小情侶的無奈：結婚像是房子的贈品【多圖】

娛樂 17:43 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

重溫《香港愛情故事》金句。

TVB劇《香港愛情故事》已經大結局，因為《香港愛情故事》內容貼地，令觀眾感共鳴。事實劇中不同年齡層情侶的不同問題，家事問題天天都多，但都離不開土地供應問題，十分寫實。

由此獲網民讚「內容過於真實，已引起不適！」、「貼地到呢……呢啲咁現實嘅境況，身邊同事已有！」、「呢套劇好貼地，好多共鳴～」更有網民表示期待之後劇情的發展。當中不少對白，更成愛情金句。

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其實TVB近年有不少大受歡迎的作品都是小品劇集，包括《降魔的》系列、《BB來了》及《金宵大廈》等。

《香港愛情故事》非常貼地。（《香港愛情故事》劇照）

這些劇集都在TVB頒獎禮中囊括多個獎項，並開拍續集，深受觀眾歡迎。

而今次《香港愛情故事》亦主力講香港本地問題，雖然沒有大卡士製作，但勝在可引起共鳴。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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