【好人好事】廣告人轉當傳教士服務南蘇丹　感悟貧窮仇殺比新冠肺炎更可怕

▲ 經歷過5年半在印度、年多在埃塞俄比亞服務，凌君慧才發現原來南蘇丹相比之下才是最貧窮的地方。

當你在想：今年會收到甚麼聖誕禮物的時候，會否環顧一下周遭以致貧窮的國家，相比之下，其實你已擁有很多呢？凌君慧，天主教傳教士，昔日是廣告人，夜夜笙歌，物質不缺。但今天，當她走過印度、埃塞俄比亞，以致現在服務的東非南蘇丹，對於自身需要，已沒有甚麼渴望。

我沒有東西想要，無買嘢已很久了。我看到自己的幸福，由於我沒有給物質束縛，也沒有目標一定要達成，所以能夠很自由去回應天主的召叫。

▲ 當地女孩小學就被迫結婚，如賣女般，父母會得到牛羊作禮金。（圖片：被訪者提供）

洗盡沿華，與貧窮人在一起，都需要一些過程。作為香港人，可能會覺得印度很貧窮，但經歷過5年半在印度、年多在埃塞俄比亞服務，凌君慧才發現原來南蘇丹相比之下才是最貧窮的地方。

一個地方落後與否，有沒有銀行、有沒有速遞可以寄到信，其實是一個指標，在埃塞俄比亞的戈德，雖然在沙漠，但還有銀行、郵遞服務，但在通治鎮就沒有了。

由於印度加爾各答是一個城市，要吃、要買東西、要住酒店，完全沒有問題。但南蘇丹無公路、無水無電、無公共交通工具、無電單車，如果要出入只能靠雙腳，或者駕車。正是因為這樣，凌君慧回港休假，透過有心人捐款捐物資，籌集了逾200多箱的物資，如布、衣服、樂器、床單、醫療用品等等。因為在當地，就算想買也未必有，而且質量很差。

▲ 因為當地赤貧，居民每天只能吃一餐。疫情下無法上課，連那唯一的營養餐也沒有了。（圖片：被訪者提供）

最難接受不同衝突致人命傷亡

除了物資短缺，凌君慧最不習慣就是無日無之的衝突——種族衝突、部落衝突、軍民衝突，兩、三個月就會發生一次，一死就可以死幾百人。

我第一次晚上聽到槍聲，以為是燒炮杖，第二天才知道，那次衝突就死了20人，好傷心，於是那晚就睡不著，怕又再聽到槍聲。

凌君慧記得那次神父在彌撒講道時，責罵當地人為何不停止仇殺，當時她不禁流下淚來。有學生見到問她為何哭，是否不適？凌君慧說出原因，他們一臉疑惑，因為這些場面見慣了為何要哭。

之後我變得堅強了，覺得如果我要繼續在這裏住及服務，不能經常停留在這難過的狀態。要接受現實，嘗試用教育去改變他們的思維，不要心存仇恨。

但是凌君慧所服務的學校，有一高中男生的死亡，也令她難以釋懷。「我好記得他的名字叫Paulino，那天放學後，他在距離我們學校15分鐘的路程被殺了。於是為了替他報仇，便點名要殺另一種族的幾個學生，當中竟然有一個是Paulino的好友。只是因為種族衝突，他死了好朋友之餘還要逃難，後來修女將他送到另一個城市，才可以避過一刧。」

這樣沒完沒了的殺戮，不斷播種仇恨，再加上國家窮困、饑荒、新冠肺炎來襲，令凌君慧也感到無奈。「學生被殺是發生在3月底，而南蘇丹的第一單新冠肺炎也是在這時候出現，於是我在Facebook分享了一些感想，結果就有朋友捐錢，母佑會的省會長就決定做扶貧。」

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小鎮零確診因只剩年輕力壯村民

南蘇丹的新冠肺炎個案，只有3,000多宗，據凌君慧表示，都是從外地傳入，而她所服務的通治鎮就零確診，因為無公共交通工具設施可以容易去到，所以就自然將病毒隔離了。

其餘的原因，說起來也感到悲哀。

在這裏沒有老人家，因為普通人都不能活過60歲；也沒有長期病患者，因醫療服務差，有病都病死了，只剩下年青及身體強壯的村民。

瘧疾及傷寒在這裏很常見，有藥其實就能醫，但很多時因無錢買藥，延醫就病死了。

此外，糧食危機每年都會出現。

所有人一日只吃一餐，如果上學，我們就會供應營養餐，但因為新冠肺炎無得上堂，那營養餐也就沒有了。我去家訪，學生都瘦晒。

凌君慧說新冠肺炎對南蘇丹最大的影響，是因為封關令物價颷升，許多人都買不起糧食，被迫要入住難民營，因此錯過耕期，令糧食更短缺，飢荒更嚴重。

▲ 凌君慧與母佑會4位修女，除了服務800個學生，教師工人也是她們服務的對象，因此每日都很繁忙。（圖片：被訪者提供）

母佑會的修女決定派種子給村民，並且召集酋長開會，叫他們不要互相廝殺，讓村民回來開始種植，修會會派種子給他們。「但修女覺得不能只是派，不然他們會不懂獨立，自力更生。修女希望他們為自己負責，因此派種子之餘，也要他們還本。」

未來前路不是由我決定

雖然在服務過程中有許多無奈，也遇過危險患過病，但仍無阻凌君慧繼續去貧困地方服務的決心。她說每一次其實都不是她自己選擇，像在埃塞俄比亞首都做義工，有人說有個服務缺人，叫她去幫忙，於是她便去了戈德。後來因為在當地缺乏支援，離開埃塞俄比亞時，在首都認識了母佑會的修女，她們邀請凌君慧去南蘇丹幫忙，因為那裏極缺人，她便去了通治鎮。

我從沒有想過去南蘇丹，但前面開了條路，你願意行嗎？我就選擇了行，就行到現在。

記者：何小雲