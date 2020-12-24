【無毒面霜】一文睇清10款通過毒性檢測面霜【附完整名單】
食用安全 16:38 2020/12/24
TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為26款暢銷面霜樣本進行檢測，結果10款通過毒性測試，可放心使用。榜單如下：
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NIVEA 細胞激活抗皺緊緻日霜
品牌所在地：德國
價格：HK$149/50ml
BIOEFFECT蓓歐菲 全日瀅潤霜
品牌所在地：冰島
價格：HK$650/30ml
KIEHL'S 醫學紓敏修復霜
品牌所在地：美國
價格：HK$370/50ml
PHYSIOGEL 抗敏紓緩面霜
品牌所在地：愛爾蘭
價格：HK$225/40ml
LAVERA 有機抗敏保濕面霜
品牌所在地：德國
價格：HK$149/50ml
LA ROCHE-POSAY 抗敏全效修護面霜
品牌所在地：法國
價格：HK$280/40ml
YUMESUHADA夢素肌保濕霜
品牌所在地：日本
價格：HK$590/30g
ALGOLOGIE歐華妍 海藻精粹立體塑顏精華霜(日/夜)
品牌所在地：法國
價格：HK$953.4/50ml
OLAY玉蘭油 多效修護潤舒霜
品牌所在地：美國
價格：HK$102.4/50g
TOPICREM 4重注水紓敏保濕乳
品牌所在地：法國
價格：HK$131/40ml
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責任編輯：王芷瑩