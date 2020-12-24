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【無毒面霜】一文睇清10款通過毒性檢測面霜【附完整名單】

食用安全 16:38 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

水中銀公布10款通過毒性檢測面霜。（圖片由水中銀提供）

TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為26款暢銷面霜樣本進行檢測，結果10款通過毒性測試，可放心使用。榜單如下：

點擊大圖了解產品詳情：

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NIVEA 細胞激活抗皺緊緻日霜

品牌所在地：德國

價格：HK$149/50ml

BIOEFFECT蓓歐菲 全日瀅潤霜

品牌所在地：冰島

價格：HK$650/30ml

KIEHL'S  醫學紓敏修復霜

品牌所在地：美國

價格：HK$370/50ml

PHYSIOGEL  抗敏紓緩面霜

品牌所在地：愛爾蘭

價格：HK$225/40ml

LAVERA  有機抗敏保濕面霜

品牌所在地：德國

價格：HK$149/50ml

LA ROCHE-POSAY  抗敏全效修護面霜

品牌所在地：法國

價格：HK$280/40ml

YUMESUHADA夢素肌保濕霜

品牌所在地：日本

價格：HK$590/30g

ALGOLOGIE歐華妍 海藻精粹立體塑顏精華霜(日/夜)

品牌所在地：法國

價格：HK$953.4/50ml

OLAY玉蘭油 多效修護潤舒霜

品牌所在地：美國

價格：HK$102.4/50g

TOPICREM  4重注水紓敏保濕乳

品牌所在地：法國

價格：HK$131/40ml

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責任編輯：王芷瑩

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