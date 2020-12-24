【減肥大作戰】日本節目實測連續3日心算計數減肥　成功消耗卡路里極速減1.8公斤

▲ 日本節目實測連續3日靠心算計數減肥，最終成功。

多用腦，原來都可以減肥！日本綜藝節目《それって！？実際どうなの課》日前就邀請搞笑藝人川合正悟實測，連續3日以心算計數、做名校試題等方式動腦，看看是否真的成功減磅。

▲ 川合正悟實測計數減肥。

節目指出，動腦減肥的原理，在於腦部額葉前部的前額葉皮質是大腦的指令與管理中樞，屬於掌管思考力、創造性及知識生產的部位，據說專心工作可以令前額葉皮質活動增加，燃燒能量。故節目邀請川合正悟實測，以心算、構思節目新企劃及做名校試題這3個方式，來增加腦部活動看能否減磅。

▲ 一開始川合正悟體重為94.8公斤。

一開始川合正悟體重為94.8公斤。

測試開始：

首先，川合正悟需要由淺入深地心算計數。他由1x2這些簡單的數學題開始，到了3位數，他開始覺得自己完全在絞盡腦汁。心算持續一小時後答案已達億位數，川合表示覺得有種打開了從未用過的「腦」部分一樣，然後繼續心算計數乘以3。

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結果，心算了一段時間的川合開始肚餓，於是進食正餐補充體力後又繼續心算。

為排除節食減肥的可能，節目組故意安持川合攝取比一般男性需求更多的卡路里（共3000 kcal）。結果過了1日，經過10小時的測試，川合減了0.8公斤。

▲ 節目組故意安持川合攝取比一般男性需求更多的卡路里。(共3000 kcal)。

▲ 過了1日，經過10小時的測試，川合減了0.8公斤。

第2日，川合繼續心算較複雜的數學題，而且比昨日更快計到億位數，心算持續了2小時後，轉為構思節目的新企劃。構思新企劃想是動腦活動，結果他花了2小時，構思了14個新企劃。不過，他認為計數更需要花腦力，因為見到數學問題就會想解決，腦袋會不其然繼續思考。於是他再挑戰做10年名校試題。

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第2日結束，川合體重再跌0.6公斤。到了第3日，川合再做名校試題，最終花6小時完成所有題目。

▲ 最後，川合的體重已跌至93公斤，即3日以來成功減掉共1.8公斤。

測試結束。結果發現，川合的體重已跌至93公斤，即3日以來成功減掉共1.8公斤，令人震驚。

動腦減肥有沒有理據？

▲ 腦神經內科醫生內野勝行表示有 20%卡路里由腦部負責消耗。

節目組隨即訪問腦神經內科醫生內野勝行，當他知道實驗3日可以成功減掉1.8kg都十分驚訝，並指一般而言有 20%卡路里由腦部負責消耗，但首先要適當用腦。由淺入深地答題為腦部熱身，就可以增加腦部消耗的卡路里。不過這個方法因人而異，未必人人都能成功。

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責任編輯：羅嘉欣