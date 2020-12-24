【枉為人師】幼園教師多次暴打最少7學生　掌摑4歲童致口罩甩掉驚恐大哭

▲ 南韓有幼稚園老師多次暴打至少7名學生，掌摑學生致口罩甩掉。

父母讓小朋友到幼稚園上學，都是信任老師職員會好好照顧孩子。然而，南韓一名幼稚園老師被揭暴力毆打及掌摑學生頭部與臉部，更打致學生的口罩甩掉仍未停手。老師的暴力行為對受害學生造成心理陰影，有關家長心碎指受害孩子事後自殘自己的身體。

▲ 老師大力推學生的頭部。（影片截圖）

綜合韓媒報道，大田東部警方指，該區一間幼稚園內的一名老師在12月初多次暴力毆打學生，以手重擊學生的頭部及臉部，多名學生受驚痛哭。暴力老師的違法行為被教室內的閉路電視一一攝錄下來，成為證據。

掌摑學生致口罩甩掉仍未停手

警方指，受害學生多達7名，年紀介乎4至5歲，其中有一名學生被掌摑致臉上的口罩甩掉，令學生受驚大哭，而該名老師見學生哭泣仍未停手，再次大力推學生的頭部。

▲ 掌摑學生致口罩甩掉，學生受驚大哭，及後戴回口罩。（影片截圖）

有學生精神受影響傷害身體

其中一名受害學生的家長不忿，並於青瓦台官網發起聯署，批評老師的惡行，

該名老師上學時失控及不合理地毆打學生，有一名受害學生在事後精神受影響，咬傷自己的身體。

法院駁回逮捕令

目前，經過大田東部警署的警察調查後，指涉事老師違反虐待兒童罪，曾被逮捕調查，但逮捕令後來被法院以「無逃亡及不擔心毀滅證據」為由駁回。

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責任編輯：王明芳