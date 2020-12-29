【苦心父母】大女患ADHD細女確診自閉　樂手爸媽無悔賣樓栽培女兒愉快成長

▲ 要養育兩位問題兒童，會有多難？單簧管樂手Charlie和Fanny大女是ADHD，細女患自閉症，但兩人俱表示，照顧兩個問題女兒並不難。

要養育兩位問題兒童，會有多難？單簧管樂手Charlie和Fanny的10歲細女可人是自閉及中度智能小朋友，長女可兒自細易分心，曾被懷疑專注力不足，成績長期欠佳；然而他倆憑著信仰，樂觀面對；他們謂是小朋友令自己成長不少，變得更有耐性，對何謂愛有更深體會。

Fanny和丈夫同是資深的樂團樂手，及一起經營琴行，她大學修讀音樂，本已在政府部門有穩定工作，然而因發現主流工作令她開始有了優越感，而這種優越感對夫婦關係有礙。

我當時天天踏著高跟鞋上班，統籌過不少大型音樂活動，丈夫則教學及表演，大家距離漸遠，有一天我醒悟，表演音樂才是我的初心，便退下來，跟丈夫才可以同步，這樣我更快樂和滿足！

▲ Charlie和Fanny謂生命的建築在於愛，雖然挑戰大，但同時恩典也很多。(湯炳強攝)

上帝的計劃超出人的籌算

有人說，謀事在人，他們自言上帝的計劃往往超出人的籌算之外。本來以他們多年教音樂累積的人脈，並不愁女兒申請名校，結果小朋友走了不一樣的成長路。

可人兩歲時本已經入讀了一間名牌幼稚園，但那時她跟人沒有眼神接觸、不懂說話、學習能力單一、常常自轉、沒興趣交朋友，怎入讀名牌幼稚園？而家姐可兒自幼的學習上比一般孩子慢，幼稚園時說話不清又認不到字，連分顏色都有問題而且非常不專心；小一時老師們認為可兒有讀寫障礙和ADHD，收到這些說話是情天霹靂。

他們回想一切都不是自己預期，例如家姐一直沒法適應傳統學制，而當時其小學並沒有資源可配套，也許後知後覺，他們亦沒想過為她轉校。

可以做的就是努力地慢慢教，但怎樣努力，孩子成績一直保持全級尾二的名次；但我們期望孩子學好品行、有愛心、有責任心便足夠，希望她上了中學成績可以追得上。

不過，可兒自細浮現很高的音樂資質，爸媽便每天陪她玩音樂。Fanny謂自己性格較急，教育大女讓自己變得更包容和有耐性，而感恩是她上到中學成績變得理想，而且音樂演奏上亦能獨當一面。

整個人也變得獨立和有思考能力，最有趣的是小學數學從不合格，中學就次次滿分。

▲ Charlie和Fanny一直有收養小動物，並會把牠們照顧到老，兩姊妹也會對動物有愛心。(湯炳強攝)

▲ 可兒8歲加入樂團，圖為她16歲時在香港兒童交響樂團音樂會上任獨奏。

兩個女兒兩種問題

可人是在兩歲時，因跟家姐一起去做智能評估，獲確診自閉和中度智能。他倆謂當時已有心理準備孩子自閉兒。

因母嬰健康院姑娘一早發現可人可能有自閉傾向……但我們當時是期待她只是是高功能自閉，因我們發現她也有聰明一面，想不到她兼有中度智能。教家姐已很吃力，想不到又來一個小朋友，怎算？但我和先生很快便收拾情緒。

小朋友無論是怎樣的特質，都要接納和教養，這是他們一直持有的想法，Charlie和Fanny回想，兩名女兒雖然各有問題，但同是非常特別。

妹妹喜歡記的事，是用一秒便記入腦，如同影印機；尤其對記動作和舞步了得，因此我們便讓她學空手道。」他們最深刻有次探朋友，細妹對人家屋企的門牌號碼，連密碼也默默背下來；「不過由於可人對科技用法太快上手，故我們也要教導她應用科技的原則和禮儀；對她的學習成績，我們從來不強求，因她的邏輯不強，6歲前沒人聽懂她的說話，現在小五只可講和寫到很短的句子，因此要補習。

每一個父母養兒育女，當然對子女有很大期望，但他倆謂父母的期望，正正就是孩子成長的阻力。

我們養育兩位問題兒童，其實沒難度，只要不加上自我期望，學會從旁協助，把孩子的成長交給天父，長大了自然有合理的結果。

▲ 人家的孩子能寫文章，可人才開始認單字，但他們謂只要孩子自己肯學，就按她的意思和能力去教，便可以了。(湯炳強攝)

▲ 有一年可人跟隨父母出差，因不慣搭長途機，在法國機場滾地達一小時。

為女兒賣樓改租樓

Fanny強調一直最重視是妹妹有沒有社交生活，他們本來有物業，當得悉妹妹問題，多年前賣樓改租樓，並搬到元朗住獨立屋，方便細妹可無拘無束跟鄰居小朋友玩，及有更大空間活動。而他們見到大女不適應傳統學校，中學讓她轉讀元朗的直資學校，也需要額外支付學費。然而他們甘心不置業，以便把錢用在女兒學習需要上。

日後的事日後自有出路，不必為明天憂慮！受信仰影響，教養兒童是我們最重要責任。

一家人在獨立屋住了5年，對她們成長有很大影響；

妺妹對見人、面對太嘈和太光的環境，都會敏感，她很難去到主題樂園玩，聽我們在家練樂器，她也很抗拒，會喊；但我們偏偏常帶她去旅行，要她陪我們玩樂器，跟我們夾歌，她負責跳舞，慢慢她開始調節自己！

再者，屋村小朋友習慣集體遊戲，生活上可人慢慢由抽離社群，開始觀察別人怎樣玩怎樣互動。

另外，自閉兒本來很難在主流學校學習，他們很感恩因可人很早確診，並很快已排到融合位的K1，可以接受足足三年的幼稚園特殊課程，K2時本來有專家建議讓她入讀特殊學校，但校內負責照顧SEN小朋友的老師，反而鼓勵他們申請正常小學，更建議了一間非常適合的元朗學校，結果可人成功經派位入讀該校。

▲ 夫婦倆為了可人有更大活動空間，賣樓搬到獨立村屋居住了5年。(受訪者提供)

▲ 可人幼稚園期間，由具備特殊教育資格的湯老師照顧，幫助其學習。(受訪者提供)

網上世界獲肯定

可人在小學亦碰上一班很有愛的老師和校長，學校上下一心着力培養她投入校園生活。Fanny謂頭兩個月因學習節奏不同，女兒常會滾在地上及打人來表達不滿，幸好學校對SEN小朋友很有經驗，鼓勵她堅持，把女兒留校的時間拖長，不宜嬌縱她；再者，這學校課程會按能力分組，老師們帶動她上課時回答問題，就算答錯也會讚賞她嘗試。「之後可人由自閉獨處變成跟同學、老師有互動，懂得說話有講有笑。」

今年10歲的可人因愛上打機，家人便善用打機，讓可人建立自信和社交圈。Fanny謂可人在其琴行學生中，打機叻是出了名。

她喜歡看圖畫書、喜歡打機，我們也讓她去看和打，而且全家和她一起去玩；只要她自己肯學的，就按她的意思和能力去教。打機正是她打開社交的方法，她在網上世界獲別人欣賞和肯定，何必禁止？

他們回想，當年讓妹妹入讀正常小學，其實是很勇敢的決定。

本來不是一件值得高興的事，試想一個智力比一般小孩慢3年的6歲小孩，怎跟上小學課程？那是一個不可能的任務，但上帝安排就是很奇妙。

▲ 記性好的可人能把舞步瞬間入腦，她對自學手機軟件亦很有興趣。(湯炳強攝)

▲ 可人自幼跟愛心教練黃教練（左）學習空手道，並已考了黃帶。(受訪者提供)

感謝愛心爆棚的工人姐姐

19歲的可兒中學入讀IB中學宏信書院，現就讀香港演藝學院主修單簧管。他們謂大女成長期充滿挑戰，直至小四做智力評估，方發現其智商沒問題，反而是IQ很高。

因為她EQ夠高，故對任何事，反應都很淡然，故可以泰然面對老師針對及成績包尾，沒有創傷感受；試過有次她在琴行講大話，我當着學生面前打她，她立刻喊，但幾分鐘後便笑番，當沒件事……這是她的特質。

Fanny強調對大女兒一直採取嚴教。「家姐是由細打到上中學才停，我們亦很早要她學會面對挫折，訓練她面對問題的能力，例如小三時讓她學習由九龍搭車往返元朗。」

▲ 一家人共同照顧工人姐姐的女兒，當8個月大的BB女是家人，可兒已可以幫忙餵奶換片。(湯炳強攝)

談到妹妹的轉變，夫婦謂最感恩請到一位愛心爆棚的姐姐。今年38歲的姐姐生了頭胎BB女，因疫情下沒法回鄉，由一家人共同照顧母女，他們謂早當BB女是家中細妹，會幫忙餵奶。

Fanny謂工人姐姐非常緊張可人，曾投入學習小朋友在幼稚園的特殊訓練，再回家教她，致令可人的能力進步快速，分擔了他倆的重擔。「姐姐對我們有很大啟發，她對我們全不計較，故我們也視她為家人。我兩個女都是她湊大，好開心可以照顧姐姐坐月……若未來她想和BB女留在香港，我們會想方法協助，但若她想退休，我們也一定捨不得她和BB。」

記者：胡麗珊