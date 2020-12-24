【寒流襲港】冬季易感冒或併發中耳炎損聽力　學前兒童屬高危群組需留神有否耳痛

▲ 中耳炎病徵並不明顯，情況惡化或會影響孩子聽力，罕有最壞情況更可併發面癱、腦膜炎等，及早治療才是上策。

天氣漸寒，又是小朋友容易傷風感冒的季節。兒科專科醫生陳栢康指，學前年齡兒童患上呼吸道感染後，有機會併發常見的中耳炎。惟由於中耳炎病徵並不明顯，情況惡化或會影響孩子聽力，罕有最壞情況更可併發面癱、腦膜炎等，及早治療才是上策。

耳朵可分為外耳、中耳和內耳3個部分，經過外耳的耳殼和外耳道到達耳膜位置，再入一點便是中耳部分，通過耳咽管與鼻咽相連。而中耳炎發生的位置，正是耳膜裏面的空間發炎。

▲ 中耳炎主要伴隨上呼吸道感染而併發，因此家長不可小看傷風感冒。（iStock圖片）

一般中耳炎是伴隨着上呼吸道感染所併發的，並由多個原因促使發生。被黏膜覆蓋的上呼吸道受到細菌感染後，黏膜會發炎腫脹，而耳咽管亦被黏膜覆蓋，同樣會受影響而變得腫脹不暢通。

中耳位置一般會有少許分泌物，正常情況下可以排走，惟遇上耳咽管不暢通，分泌物排不走時，加上上呼吸道的細菌走入中耳，便會形成中耳炎。

學前兒童屬高危群組

陳醫生指，歲數是患上中耳炎的主要風險因素之一，中耳炎大部分會發生於6個月至6歲學前年紀的兒童，尤以6個月至2歲的患中耳炎機會率最高。原因是學前兒童的耳朵內部結構發育尚未成熟，而成人則很少會發生中耳炎，除非是耳朵天生結構出現問題。

他又仔細指出：「成人的耳咽管是向下的，因此中耳至咽喉也是向下的，中耳分泌物更易流出，但處學前年紀的幼童，耳咽管因未發育完成，所以是打橫的，變相中耳分泌物好難流出，因此更易引致積存發炎。可以說，中耳炎是小朋友的疾病，尤其是急性中耳炎。」

▲ 中耳炎發生的無置示意圖。

然而，中耳炎病徵並不明顯，通常是發高燒、耳仔痛，家長好難判斷孩子有否患上中耳炎，尤其兩歲以下仍未能以語言表達自己感受的幼童，不懂說痛，只會表現出𤷪𤺧煩躁，更令家長難以發現病情。故若學前兒童出現發燒情況，最好還是交由醫生診斷。

若學前兒童出現發燒、耳仔痛徵狀，醫生診斷時通常會多做一步，用耳窺器直接觀察耳膜是否突起。中耳炎的病因是中耳積液，耳膜會向外突起像冬甩。若有此情況，即可診斷為患上中耳炎，醫生會處方消炎止痛藥和抗生素。

中耳炎自行痊癒機率低

陳醫生強調，只有極小部分中耳炎會自行痊癒。急病過後會產生併發症，因中耳存有積液，最常見的影響是聽力下降。退燒後，約兩個月後需再次覆診，檢查中耳是否留有積液，若情況持續，需轉介至耳鼻喉科醫生做聽力檢查，再考慮是否需要「放水」。

惟若家長持續不加理會，中耳炎亦可產生非常嚴重的併發症，可造成永久殘障，甚至死亡。例如，會經過中耳的面部神經或受影響，最壞情況是造成面癱。另外，耳仔對上已經是腦部，當病菌從側邊上腦或可引致腦膜炎。

中耳位置亦近中樞神經，當細菌入侵中樞神經系統，導致腦裏有膿泡，亦會引起許多徵狀，如抽筋、視力和智力下降等，需要開腦取出膿泡。不過陳醫生強調，這些情況屬非常罕見。

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現時坊間許多家長主張小燒小病可由小朋友自行痊癒，而拒絕看醫生。陳醫生語重心長地提醒家長：「不要以為小朋友發燒、發𤷪𤺧是無事，因為中耳炎普遍是看不出的，需交由醫生診斷耳膜。」

無證據顯示吮奶嘴致病

在坊間的媽媽群組內，有人提出，過了歲半的幼兒若仍吮奶嘴也會導致中耳炎，引起一陣恐慌。惟陳醫生指，這個說法來源自一些舊醫學報告。

中耳炎最常見細菌是肺炎鏈球菌和流感嗜血桿菌，在全民接種肺炎鏈球菌疫苗後，整體中耳炎病發率明顯降低了。

「過往曾經有研究顯示，過了歲半仍吮奶嘴，比起已停止吮奶嘴的幼兒，患上中耳炎的風險大約高了一兩成，但兩者有關聯並不等於有因果關係。而且，無人知道全民疫苗之後是否沒有分別，千萬不能說吮奶嘴會引致中耳炎。」

▲ 全民接種肺炎鏈球菌疫苗後，整體中耳炎病發率明顯降低。（iStock圖片）

談到預防方法，陳醫生指其實沒有。「雖然也有研究顯示，埋身餵哺母乳可加強小朋友口肌，令到中耳分泌物排出得更好，又有研究顯示，若家中有人食煙，患病機會又大些。但仍是那一句，兩者有關聯並不等於有因果關係。」

不過可以肯定的是，坊間常指出，游水後，耳朵濕了水不抹乾會引致中耳炎是不正確的，兩者完全無關。

記者：陸明敏