【烹飪教煮】大廚教聖誕小食煎火雞菠菜餡餅 餡料隨意自選可轉做素食版【內附食譜】
休閒消費 17:04 2020/12/24
在限聚令下，大家晚上不能到餐廳慶祝聖誕，其實留在家過節日也不錯，可以自家製一些小食跟家人齊齊分享。海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌教大家做一款簡單小食「墨西哥火雞菠菜餡餅」，老少咸宜，賣相又夠精緻，可在FB或IG打卡呃like，「靚」住過聖誕。
于師傅說創作這小食的理念，全因用得唔好嘥。「大家在聖誕時可能吃剩火雞，可以把它切絲做餡料，但如果不想食肉，用海鮮亦得，三文魚是不錯的選擇，因跟菠菜味道很夾。做素食亦無問題，可用蘑菇或甜椒，餡料很多元化。」
餡料中的菠菜，于師傅說最好先把它烚熟才用，因如果生煮的話，煮的時間會較長，菠菜會容易變黃，影響賣相。
為了增加香口感，于師傅說可把已包入餡料的餡餅放入焗爐，以160度焗5-8分鐘，又或者可以用平底鑊煎。「煎時不需下油，以慢火煎，由於餅皮很容易燶，故不宜煎太久，每面大約煎10幾秒便可以。」
由於是節日小食，在外觀上更要花一點心思，于師傅提議在餅面加上一些用牛油果醬作裝飾。「用牛油果造成醬後，加入少少檸檬汁，可防止醬變黑，能保存青綠的色澤。」
|材料︰
|火雞肉
|60克
|洋蔥
|半個
|忌廉
|40克
|菠菜
|50克
|Mozzarella cheese
|20克
|墨西哥薄餅皮(9吋)
|2塊
|醬汁及裝飾材料：
|牛油果醬
|適量
|希臘乳酪
|適量
|紅甜椒
|適量
做法︰
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記者：招美寶