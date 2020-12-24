【烹飪教煮】大廚教聖誕小食煎火雞菠菜餡餅　餡料隨意自選可轉做素食版【內附食譜】

▲ 墨西哥火雞菠菜餡餅十分易做，新手都能做得到。(黃建輝攝)

在限聚令下，大家晚上不能到餐廳慶祝聖誕，其實留在家過節日也不錯，可以自家製一些小食跟家人齊齊分享。海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌教大家做一款簡單小食「墨西哥火雞菠菜餡餅」，老少咸宜，賣相又夠精緻，可在FB或IG打卡呃like，「靚」住過聖誕。

于師傅說創作這小食的理念，全因用得唔好嘥。「大家在聖誕時可能吃剩火雞，可以把它切絲做餡料，但如果不想食肉，用海鮮亦得，三文魚是不錯的選擇，因跟菠菜味道很夾。做素食亦無問題，可用蘑菇或甜椒，餡料很多元化。」

▲ 材料(黃建輝攝)

餡料中的菠菜，于師傅說最好先把它烚熟才用，因如果生煮的話，煮的時間會較長，菠菜會容易變黃，影響賣相。

為了增加香口感，于師傅說可把已包入餡料的餡餅放入焗爐，以160度焗5-8分鐘，又或者可以用平底鑊煎。「煎時不需下油，以慢火煎，由於餅皮很容易燶，故不宜煎太久，每面大約煎10幾秒便可以。」

▲ 海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌(黃建輝攝)

由於是節日小食，在外觀上更要花一點心思，于師傅提議在餅面加上一些用牛油果醬作裝飾。「用牛油果造成醬後，加入少少檸檬汁，可防止醬變黑，能保存青綠的色澤。」

材料︰ 火雞肉 60克 洋蔥 半個 忌廉 40克 菠菜 50克 Mozzarella cheese 20克 墨西哥薄餅皮(9吋) 2塊 醬汁及裝飾材料： 牛油果醬 適量 希臘乳酪 適量 紅甜椒 適量

做法︰

▲ 1. 將火雞肉切絲、灼熟菠菜、把薄餅切成三角形，像聖誕樹形，以上所有材料備用。(招美寶攝)

▲ 2. 炒香洋蔥，下火雞絲，再加入忌廉，煮至稠身。(招美寶攝)

▲ 3. 加入菠菜拌勻，並加少量芝士，攪勻成為餡料。(招美寶攝)

▲ 4. 取起餡料，再放上芝士，再放在一片墨西哥薄餅上，用另一片薄餅蓋上。(招美寶攝)

▲ 5. 把餡餅壓實，放上平底煎鑊反覆煎香，煎至金黃色便成。(招美寶攝)

▲ 6. 最後在餡餅上加上牛油果醬、希臘乳酪及紅甜椒粒作裝飾。(招美寶攝)

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記者：招美寶