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【烹飪教煮】大廚教聖誕小食煎火雞菠菜餡餅　餡料隨意自選可轉做素食版【內附食譜】

休閒消費 17:04 2020/12/24

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墨西哥火雞菠菜餡餅十分易做，新手都能做得到。(黃建輝攝)

在限聚令下，大家晚上不能到餐廳慶祝聖誕，其實留在家過節日也不錯，可以自家製一些小食跟家人齊齊分享。海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌教大家做一款簡單小食「墨西哥火雞菠菜餡餅」，老少咸宜，賣相又夠精緻，可在FB或IG打卡呃like，「靚」住過聖誕。

于師傅說創作這小食的理念，全因用得唔好嘥。「大家在聖誕時可能吃剩火雞，可以把它切絲做餡料，但如果不想食肉，用海鮮亦得，三文魚是不錯的選擇，因跟菠菜味道很夾。做素食亦無問題，可用蘑菇或甜椒，餡料很多元化。」

材料(黃建輝攝)

餡料中的菠菜，于師傅說最好先把它烚熟才用，因如果生煮的話，煮的時間會較長，菠菜會容易變黃，影響賣相。

為了增加香口感，于師傅說可把已包入餡料的餡餅放入焗爐，以160度焗5-8分鐘，又或者可以用平底鑊煎。「煎時不需下油，以慢火煎，由於餅皮很容易燶，故不宜煎太久，每面大約煎10幾秒便可以。」

海洋公園餐飲部行政總廚于浩斌(黃建輝攝)

由於是節日小食，在外觀上更要花一點心思，于師傅提議在餅面加上一些用牛油果醬作裝飾。「用牛油果造成醬後，加入少少檸檬汁，可防止醬變黑，能保存青綠的色澤。」

材料︰  
火雞肉 60克
洋蔥 半個
忌廉 40克
菠菜 50克
Mozzarella cheese  20克
墨西哥薄餅皮(9吋) 2塊
醬汁及裝飾材料：  
牛油果醬  適量
希臘乳酪 適量
紅甜椒 適量

做法︰

1. 將火雞肉切絲、灼熟菠菜、把薄餅切成三角形，像聖誕樹形，以上所有材料備用。(招美寶攝)

2. 炒香洋蔥，下火雞絲，再加入忌廉，煮至稠身。(招美寶攝)

3. 加入菠菜拌勻，並加少量芝士，攪勻成為餡料。(招美寶攝)

4. 取起餡料，再放上芝士，再放在一片墨西哥薄餅上，用另一片薄餅蓋上。(招美寶攝)

5. 把餡餅壓實，放上平底煎鑊反覆煎香，煎至金黃色便成。(招美寶攝)

6. 最後在餡餅上加上牛油果醬、希臘乳酪及紅甜椒粒作裝飾。(招美寶攝)

同場加映：聖誕新年食譜推介，即睇【下一頁

記者：招美寶

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