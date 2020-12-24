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【火鍋陷阱】打邊爐吃蜂巢豆腐響鈴吸油易致胃氣胃脹　中醫：脾胃虛弱者不宜多吃

保健美顏 17:04 2020/12/24

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打邊爐吸油食物容易引發胃氣胃脹

打邊爐常被人詬病吃得不健康，其中一個原因是肉的份量比蔬菜多，那多買肉類以外的食材就可以？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁提醒，為了吃得健康些，有人買了不少豆製品，包括深受歡迎的響鈴，但多為「吸油」食材，部份人食用後較易引發胃氣胃脹。

打邊爐吸油陷阱

吃豆製品比起吃肉更健康？梁醫師表示，豆製品是素食，而且含有豐富植物性蛋白，要注意食物的製作方法，因部份食材會含有不少油分、脂肪，易令人墮入吸油陷阱。

第一類

  • 豆卜、炸枝竹、響鈴：經高溫油炸而成
  • 生根：是將麵筋炸成一個球狀

建議：用新鮮豆製品取代，例如：豆腐、鮮枝竹、乾枝竹。

第二類

  • 蜂巢豆腐：本身是健康豆製品，但內部呈蜂巢狀非常吸湯，若放入麻辣湯或油膩湯底中，會變成吸油神器。

建議：用清湯灼熟食用較健康。

梁醫師指，從中醫角度看，豆製品有健脾養胃的補益作用，適合身體虛弱、氣血不足、營養不良人士食用。但若吃過量，則會引起脾胃氣滯，引起胃脹不適，脾胃虛弱者不宜多吃。

【同場加映：營養師教打邊爐避開致肥陷阱、推介6種健康湯底】

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脾胃虛寒者不宜多吃豆腐

另她又提醒，進食豆腐前也要留意自己的體質。因為豆腐性涼，有慢性胃寒病人、脾胃虛寒及大便稀薄者也不宜多吃。

豆腐性涼味甘，以黃豆及石膏粉配製而成，石膏粉屬性偏涼，所以豆腐屬性也會稍微偏涼。豆腐具益氣養胃、生津潤燥的功效，適合身體虛弱、氣血不足、營養不良人士食用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）

同場加映：

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責任編輯：黃泳欣

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