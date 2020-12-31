【茶葉功效】OL飲白茶助美白和抗皺　茶葉抗氧化能力大比拼

▲ 原來所有茶葉都有抗氧化能力！

長時間在辦公室工作，的確需要給自己少少時間放鬆心情或者提神，喝茶是個不錯選擇！TOPick訪問了90後茶藝師、瑜茶舍創辦人容德如Catherine助你了解不同的茶葉功效。

她指出雖然所有茶葉都有抗氧化能力，但其程度不一，原因是茶葉成分會在發酵過程中轉變，比如紅茶，在製作茶的過程中，茶多酚會氧化成為茶黃素和茶紅素，維生素及氨基酸也會減少。一般發酵程度越高，抗氧化能力會變低。

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▲ 白茶功效

▲ 青茶功效

▲ 綠茶功效

▲ 黑茶功效

▲ 秋冬天氣乾燥容易便秘，以下茶飲和食材可改善便秘問題！

▲ 通便消脂茶

▲ 蜂蜜及火麻仁滋潤也有補虛和滑腸通便的作用。

▲ 無花果和白蘿蔔具健胃清腸和消腫解毒的作用。

【不發酵茶】綠茶



例子：龍井、碧螺春、綠茶



綠茶屬不發酵茶。綠茶比如龍井、日本抹茶、洞庭碧螺春，沒有經過發酵，保存的到的維生素和氨基酸比較多。除了能提神醒腦、生津止渴、清熱解毒外，其維生素、氨基酸被吸收後，可達抗氧化、美顏之效。



它也有一種多酚抗氧化劑，有助預防疾病。不過，只有新鮮的綠茶才有高抗氧化能力，否則抗氧化能力會大大減低，保存期大概一年。另外，腸胃病患者和胃寒的人士也宜少喝綠茶，因它比較刺激腸胃。



【輕度發酵】白茶



例子：白牡丹、壽眉、白毫銀針



Catherine指出，白茶例如壽眉、白毫銀針、白牡丹，又稱「美人茶」，它的抗氧化能力也跟綠茶相近，可強化肌膚抵抗力，防止提前出現老化問題，但沒有綠茶那麼寒涼。

其他茶葉抗氧化能力一覽



抗氧化能力的高低依次序為半發酵茶、全發酵茶和後發酵茶

【半發酵茶】青茶／烏龍

例子：大紅袍、鐵觀音、單欉、水仙



半發酵的「烏龍茶」茶葉，外觀是綠褐色，也叫青茶。烏龍茶由於其發酵程度各不一，極為廣闊，故需抗氧化能力視乎茶葉而定。

輕發酵的烏龍，例子包括：台灣高山茶，清香鐵觀音

重發酵和經過炭培的烏龍，例子包括：大紅袍，木柵鐵觀音

【全發酵茶】紅茶

例子：功夫紅茶、滇紅茶、正山小種、祁門紅茶



全發酵茶由於茶葉已經全面發酵，顏色由綠色轉為紅色，即「紅茶」。紅茶雖然沒有綠茶和白茶般美顏，但屬較溫和的茶，有暖身作用，適合寒底人士和冬天飲用。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味。不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙熏味較重。

【後發酵茶】黑茶

例子：普洱、六安、千兩茶

「黑茶」由於屬「後發酵」，因此只要擺放時間愈長，茶葉就愈珍貴、適合收藏。黑茶具有降脂減肥作用，茶性也比較溫和，適合任何身體體質飲用。

普洱有分生和熟。普洱生茶因為是持續性發酵的， 成份會一直改變，新制的比較像綠茶，經過時間存放轉化， 發酵程度會愈來愈高。熟普洱經過人工發酵，模仿生茶存放了很長時間的結果。



如何分辨茶葉加入人工香精？

加入人工香精的茶葉，在沖了第二泡後香味會大大減少。若是正常茶葉，茶葉則會較平穩和持久。她補充，市民未必可以在產品標籤上看到茶葉是否含人工香精，但一般高香型的茶葉，比較容易有機會添加了香精，比如清香型鐵觀音，台灣烏龍茶，紅茶等。不過，人工香精對健康的影響仍要視乎其提煉過程。



OL飲甚麼茶好？



OL可以飲白茶(白牡丹) ，以助美白美顏和抗皺，也可以幫助放鬆心情。而在辦公室「日坐夜坐」，普洱能幫助消化，消脂瘦身。

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責任編輯：羅嘉欣