【愛心發明家】12歲男孩創聖誕吊飾防跌神器　大賺194萬捐10%助流浪動物

▲ 美國一位12歲男孩發明了聖誕吊飾防跌神器，賺了第一桶金。

裝飾聖誕樹過節日很開心，可是吊飾不時跌下來，甚至因而跌爛，令人感到頭痕。美國一名12歲男孩跟哥哥曾經跌爛充滿意義聖誕掛飾，啟發創意，發明了聖誕吊飾防跌神器，更將發明推出市面大受歡迎，賺了第一桶金。家人齊齊幫助推廣生意，當中1成利潤捐助動物機構。

▲ 12歲男孩Ayaan i跟14歲哥哥Mickey 一起創業。（圖：ornamentanchor）

發明聖誕吊飾防跌神器

據美國CNN報道，美國康乃狄克州（Connecticut）12歲男孩Ayaan Naqvi跟14歲哥哥Mickey Naqvi，去年在裝飾聖誕樹的時候不小心摔壞吊飾，那個吊飾對家庭富有意義，他們很心痛，心想如果有一個裝置可以束緊聖誕樹樹枝及吊飾就好了，不會像傳統吊飾輕易掉下來。

以弟弟為首，兩兄弟發明了一個叫（Anchor）的吊繩，吊繩加入扣，將繩套入一般的吊飾後，將扣往上拉，就達到索緊的功效，吊飾不易掉落。

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設計產品推出市面受歡迎

Ayaan將想法發明用在學校功課School project上，老師和家長都覺得實用可行，他決定要跟哥哥一起著手，推出「Ornament Anchor」聖誕吊飾防跌神器。

哥哥跟我合力設計產品、申請專利、設立網站、計算利潤、做市場分析等，我們所做一切，每個月都像在過聖誕節。

▲ 神器設計原理簡單方便又實用。（圖：ornamentanchor）

一年大賺194萬元

Ayaan是「Ornament Anchor」創辦人，負責設計及大小事務，哥哥是生意發展，媽媽Amanda擔任設計發生意助理，還有姨姨Jaclyn 擔任社交媒體宣傳顧問。兄弟去年在聖誕市集上推出Ornament Anchor，僅6小時賺了入1000美元（約7750港元）。

之後更登上美國清談節目及大型電視銷售公司頻道，推廣產品，大受歡迎。短短一年內兩人就賺進了25萬美元（約194萬港元）。過去1年的創業路困難，生意在疫情發生前3個月才開始，隔離措施、在家上課都帶來阻礙，擺市集要做好防疫措施。小朋友發明產品如此受歡迎及備受認同，他們很開心。

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捐出10%利潤幫動物

Ayaan提及一直喜歡動物，家中黑色狗女Zara是於2016年領養回來，是家中重要成員，牠有成為「代言狗」，有拍產品宣傳片。兄弟決定將收入的10%捐贈給當地的動物收容所幫助流浪動物及待領養貓狗，Ayaan 表示：

我很小的時候就喜歡動物，希望可以盡我所能幫助更多動物。

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責任編輯︰王明芳