確診男隔離期間逃離醫院　被控使他人蒙受感染危險罪准保釋候訊

▲ 確診新冠肺炎患者李運強隔離期間涉逃離醫院被控，今獲解除隔離令後於九龍城裁判法院提堂，准保釋候訊。(陳國峰攝)

確診新冠肺炎63歲男子李運強隔離期間涉逃離醫院，事隔3天後被尋回，李及後被驗出陰性反應，獲解除隔離令，被控使他人蒙受感染危險罪，今（24日）被押解往九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待警方調查及索取法律意見。案件押後至2021年2月5日再訊，被告准以現金500元保釋候訊，須每星期到警署報到。

被告李運強（63歲）被控1項任何人不得使他人蒙受感染的危險罪，違反《預防及控制疾病規例》第32條。

控罪指，被告於2020年12月18日至20日期間，自知屬受2019冠狀病毒感染的人，不得身處公眾地方使他人蒙受感染的危險。

被告今午提堂，控方申請案件押後，以待警方調查及索取法律意見，並指收到衞生防護中心指示，指被告檢驗結果呈陰性，已撤銷被告的隔離令。

被告今天沒有律師代表，暫毋須答辯，控方反對被告保釋。

裁判官將案件押後至2021年2月5日再訊，被告准以現金500元保釋候訊，期間不得離港及須每星期到警署報到1次。由於控罪書指被告沒有固定住址，裁判官下令被告須在48小時內將新住址通知法庭。

根據法例，一經定罪，最高可罰款港幣5,000元及監禁6個月。

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記者：王仁昌