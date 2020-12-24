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【新冠肺炎】25歲檢疫女擅自離開醫院後一天報稱不適再求診　院方正為她再檢測暫未有結果

社會 16:47 2020/12/24

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25歲檢疫女擅自離開醫院後一天報稱不適再求診。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增71宗確診個案，是持續第5天確診宗數錄得雙位數；當中10宗屬輸入個案及61宗為本地感染，包括31宗感染源頭未明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。

劉家獻表示，昨日（23日）有一名竹篙灣檢疫女子到北大嶼山醫院求醫後，擅自離開醫院後失蹤，今早（24日）報稱不適返回北大嶼山醫院，其後送到瑪嘉烈醫院隔離病房接受治療，院方再為她接受病毒測試，院方亦會配合警方調查。

他強調，如有隔離令或檢疫令的人士要合作，不要擅自離開，除了會觸犯法例，有關行為亦是不負責，會影響健康和增加傳播病毒的風險，已提醒醫院要特別注意有隔離令或檢疫令的病人，亦會提升保安措施，若病人不合作，會加派保安員駐守，甚至找警方協助，呼籲病人配合醫護人員指示和安排。

警方昨日（23日）表示，上午11時接獲北大嶼山醫院職員報案，指由竹篙灣檢疫中心送往醫院治理的25歲姓彭女子擅自離開病房後不知所終，要求警方協助。 人員接報到場，經初步調查，案件列「逃脫進入隔離區檢疫所」，警方正協助相關部門追尋相關女子。 

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記者：陳子謙

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