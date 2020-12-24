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【新冠肺炎】公立醫院收緊恩恤探訪安排　只准家人探訪每次30分鐘

社會 16:56 2020/12/24

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院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳國峰攝）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻，在記者會交代最新疫情。

劉家獻指，聯合醫院懷安科3名病人昨日初步確診，除昨日公布的11名病人及1名護士被列為密切接觸者外，今日再多一名病房護士被列為密切接觸者，同樣會被安排檢疫；昨日公布的3名病人，曾有6名家人作恩恤探訪，惟因疫情嚴峻，當局已要求所有公立醫院要收緊有關安排，包括只准家人探訪，每次30分鐘，期間不準餵食。 

他續指，現時已採取不可探訪的情況，惟部分病人已到晚期的情況或有生命危險時，當局就會安排恩恤探訪，當家人探訪時會要求有關人士量度體溫、外遊記錄、佩戴口罩、限制其活動等，目的是避免無病徵人士帶病毒到醫院。

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記者：郭詩詩

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