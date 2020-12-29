【救救馬蹄蟹】團體攜手保育下白泥生態　籲巿民切勿踐踏年幼活化石馬蹄蟹

▲ 位於元朗西的下白泥是擁有活化石之稱的馬蹄蟹棲息地，鄰近的后海灣內灣和米埔一帶更被指定為「拉姆薩爾濕地」，極具生態價值。

位於元朗西部的下白泥，一向是遊人觀賞日落的好去處，其中有美麗倒影的泥灘更是焦點所在。除了景色優美，下白泥更是擁有活化石之稱的馬蹄蟹棲息地，鄰近的后海灣內灣和米埔一帶更被指定為「拉姆薩爾濕地」，極具生態價值。

大自然保護協會、香港海洋公園保育基金及香港大學太古海洋科學研究所，多年來於此地區進行不同的學術研究及公眾教育，期望能好好保育這個地方。

馬蹄蟹擁4億萬年歷史

馬蹄蟹學名為鱟，因頭胸部外圍形狀像馬蹄鐵而得名，牠們早在4.4億萬年前已在地球出現，比恐龍還要早出現！現時全世界有4種鱟，在香港有記錄的就有中國鱟、南方鱟和圓尾鱟。

由於馬蹄蟹遭受人類過度捕捉作食用、海螺魚餌和醫療用途，以及產卵和供年幼馬蹄蟹成長的泥灘因海岸發展和污染而消失，甚至被俗稱「鬼網」的棄置漁網或漁具纏繞致死，而面臨絕種的威脅。去年國際自然保護聯盟（IUCN）便將中國鱟列為瀕危物種級別。

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數據顯示，在2002年至2009年間香港的馬蹄蟹數量大幅減少超過9成。而2012年的研究顯示，本地的年幼馬蹄蟹數量已減少至不足1萬隻。

2014年起，香港海洋公園保育基金進行全港最大型的年幼馬蹄蟹普查，發現了幼年馬蹄蟹的棲息地，包括后海灣沿岸的泥灘和大嶼山的沙灘，估計只餘下逾2,000隻年幼中國鱟及2,400隻年幼圓尾鱟在香港生活。在白泥及下白泥能找到香港6成的年幼中國鱟；沙頭角則找到香港3成半的年幼圓尾鱟。

馬蹄蟹在未有繁殖能力會先在泥灘生活長達10年之久，才會長大出海繁殖，再回到海岸生蛋。牠們主要用鰓呼吸，如果泥灘乾涸或受陽光直接照射腹面，便會死亡。

換句話說，這個泥灘要歷經至少10年保育才可長為成年馬蹄蟹，可想而知挑戰之大。

入侵物種令泥灘乾涸

在導賞員羅頌翹解說下，才發現泥灘上兩大外侵物種悄然崛起：紅樹海桑和大米草。海桑原於深圳福田大量種植，以塑造濕地環境，後來其種子隨海飄流至后海灣，成為入侵香港的物種。其生命力極頑強，根部極發達，可長得比原生紅樹高一倍，並令到泥灘變得乾旱，破壞原有生態。

另一隱憂大米草也是生長快速的侵入性植物，在泥灘中快速傳播，令海岸綫被推高，侵佔天然泥灘、本土紅樹林和海草床，導致馬蹄蟹和其他依賴此生境的潮間帶物種喪失棲息地。大自然保護協會曾使用多種方法，例如連根拔起、火燒、遮光布等方法極力遏止，可惜其生長速度之快難以趕及。

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除了清除海洋垃圾和外來入侵物種，協會另一個重要任務是重建天然蠔礁。后海灣一向是養殖魚業和蠔業的重要地方，然而，來自水產養殖活動的石屎柱、塑膠繩等廢物，以及其他海洋垃圾，散落在白泥的泥灘上，使馬蹄蟹依賴生存的泥灘和海草床生境退化，破壞生態環境。

協會正在有計劃地循環再用這些廢料，把白泥一帶10%的地方重塑成接近天然結構的蠔礁。餘下約9成的泥灘，讓其他物種如海草、馬蹄蟹棲息，從而提升生物多樣性。

蠔的生命周期和習性是：幼蠔會在水中游來游去，直至遇到堅硬的物品如石頭、瓦片、殼便黏在上面，慢慢長成大蠔。在泥灘上可以見到深色的一堆東西，正是協會將養殖廢料，例如黏了蠔和蠔殼的水泥樁柱，從海岸搬到泥灘上，重新堆疊成一個自然的蠔礁。

修復蠔礁改善水質

香港大學太古海洋科學研究所Bayden Russell博士指出，蠔礁對改善生態、水質都有很大的貢獻。首先，蠔礁為許多本地物種提供棲息地，研究發現這些蠔礁所養育的物種數量是泥灘的2至3倍。

蠔礁結構表面面積較大，可讓不同小型生物如蟹仔、蝦仔、蝸牛等躲藏，而大型生物如魚、候鳥，又會來到這個小小的地方覓食。香港雖然僅佔中國沿海水域的0.03%，但亦佔中國記錄的海洋物種26%，故保存生物多樣性是必要的。

另一方面，蠔本身是濾食性生物，會進食水中過多的營養，蠔礁修復後，便能提升水過濾的功能，對香港不斷遭受有機污染的水質帶來正面影響。這兩點對漁民來說也有好處：一來，當大魚圍食時，可以透過蠔礁增加附近的漁獲；二來可以改善水質，對村民和自然環境來說也是雙贏。

這些蠔礁也有防波堤的作用，當大風浪沖過來時可減低風浪力量，保護海岸綫並穩定海草床，提供一個較為穩定的環境給馬蹄蟹和原有泥灘生態。不過由於過度捕撈、污染和水文變化，蠔礁在世界範圍內損失了約85%，修復蠔礁刻不容緩。

村長心痛兒時生態消失

下白泥村村代表Ken哥，眼見自己成長的環境受到破壞，感到極心痛。

下白泥多年來生態都好好，自從做了堆填區後便出現空氣污染、污水排漏，我們小時候見到好多生態，現在已慢慢消失。我極力去找綠色團體合作，又開辦學校環保團，希望可保育下白泥。 我好想將這個地方保留給香港人，留給我們未來的年輕人，看看我們還有好好的資源。

他在泥灘附近開設的鴨仔坑士多，平日舉辦生態團，並與協會合作建立首個香港珍貴蠔礁展示館，向公眾展示有關后海灣社區的歷史文化及蠔的科學知識。

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他語重心長一再強調：「最怕遊人帶好多垃圾來泥灘，希望人們不要再踩單車入去保護區，不要再BBQ、露營、開派對，不要再破壞泥灘了！」

下白泥泥灘

交通：元朗市中心泰豐街乘綠色33號專綫小巴

注意事項：自己垃圾自己帶走；不要踩單車和步行進入泥灘範圍，只踏在乾沙灘的位置；不要觸碰各種生物包括動植物。

記者：陸明敏