【Netflix劇集】《今際之國的有栖》開拍第2季　推出新日劇佐藤健+滿島光主演

▲ Netflix確認續訂日劇《今際之國的有栖》第2季。

由山崎賢人、土屋太鳳主演的Netflix原創日劇《今際之國的有栖》人氣爆燈，而Ｎetflix亦剛公布《今際之國的有栖》會製作第二季，並同時宣佈推出8部原創日劇、電影，主演者均為重量級演員，分別有米倉涼子、佐藤健、滿島光、柳樂優彌、水原希子、染谷將太等，令人期待。

Netflix公布其原創日劇《今際之國的有栖》上線後不僅火速攻上香港、日本、台灣排行榜冠軍寶座，也在法國、德國、南韓、泰國、意大利、沙特阿拉伯等超過40個國家衝上排行榜，堪稱全球年度最熱門日劇。

對於劇集第2季即將開拍，男主角山崎賢人表示：「十分開心可以繼續演出這個角色！」而土屋太鳳也分享喜悅：「我等第二季很久了！」導演佐藤信介就表明：「絕對要創造出超越想像的世界！」

Netflix原創日劇《今際之國的有栖》上線後便在全球引爆熱議，不僅在爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes）獲得逼近滿分的96%觀眾好評，麻生羽呂指故事中兩位主角性格截然不同，但靈感卻同樣源於自己：「有栖的個性跟我20歲時一樣優柔寡斷，宇佐木則來自我內心追求獨立、不想倚賴他人的心情。」

漫畫時隔多年又因真人版劇集上線而增加很多新粉絲，也讓麻生羽呂相當興奮劇集第二季的表現。

▲ 土屋太鳳和山崎賢人將繼續主演《今際之國的有栖》第2季。

《幽遊白書》真人版劇集

去年引起日本年輕新一代共鳴、稱霸各大書店年度第一的網路小說《我們都無法成為大人》（We Couldn't Become Adults） 也即將改編為Netflix原創日劇，找來曾以《苦役列車》獲日本旬報封為影帝的演技派男星森山未來主演，詮釋一段橫跨數十年的愛情。

Netflix也將推出以日本知名相撲運動為主題的原創劇集《サンクチュアリ -聖域-》（Sanctuary），邀來今年以《半澤直樹》轟動日本的王牌編劇金澤知樹執筆，並由人氣男星染谷將太、女星小雪以及格鬥家一之瀨亘主演。

其他令人期待日劇，包括改編自90年代風靡全球的熱血格鬥漫畫《幽遊白書》真人版劇集，以及由收視率女王米倉涼子主演、知名電影改編的原創日劇《新聞記者》（The Journalist）。

另一原創日劇《初戀》（First Love）便由日劇男神佐藤健、當紅女星滿島光主演，故事靈感則源於歌壇天后宇多田光的同名經典歌曲。

電影方面，Netflix宣布日本名導廣木隆一（《解憂雜貨店》）的最新影片《彼女》（Ride or Die）將於2021年上線。該片改編自中村珍的漫畫作品《羣青》，並由日本知名模特兒水原希子主演，描述主角為愛而踏上逃亡的旅程，電影主題曲將由日本流行音樂史上的重量級人物細野晴臣親手譜寫，營造出有別於以往的愛情故事氛圍。

此外，改編自日本傳奇笑匠北野武自傳的Netflix原創電影《浅草キッド》（Asakusa Kid），將由康城影帝柳樂優彌主演，詮釋這位縱橫日本影壇的傳奇鬼才年輕時來到東京淺草的一間脫衣舞劇場工作，並與師父深見千三郎拜師學藝的成名之路。

▲ 改編自日本傳奇笑匠北野武（左上）自傳的 Netflix 原創電影《浅草キッド》（Asakusa Kid），將由柳樂優彌（右下）主演，合演者有大泉洋（左下）等。

除了劇集及電影，還有爆笑節目。Netflix將於2021年與吉本興業合作，推出全新的爆笑節目《創意人檔案 GOLD》 （Creator’s File GOLD），由日本知名喜劇演員秋山龍次擔任主持。

過去他曾在 YouTube 頻道上傳一系列《創意人檔案》影片，將他變裝扮演成各行各業的專業人士，拍攝這些角色接受專訪的超爆笑畫面，就創下 60 萬粉絲訂閱、累積超過 1.2 億觀看次數，新節目《創意人檔案 GOLD》的規格將全面升級，用日式綜藝引全世界觀眾大笑。