【假期好去處】歷史達人帶路細味粉嶺聯和墟　賞110年歷史建築一個地點昔日用作泊牛？

▲ 疫情下無法遠遊，也可在本地輕鬆一下，今次請來歷史達人帶路，讓大家細味粉嶺聯和墟的鄉土風情。

疫情下雖然減少外出，但香港許多地方不只有打卡，更蘊藏了豐富歷史，不妨藉此機會細味。過往多次舉辦歷史導賞團的石屋家園，其旅遊中心主任Suiyin便帶領我們遊走一趟粉嶺的歷史之旅。

第一站：冰凍消暑檸蜜 寶生園養蜂場

從粉嶺火車站大約5分鐘步程，便可來到擁有90多年歷史的香港首間養蜂場。店舖裝潢像老式香港冰室，出售各種自製花蜜、花粉及蜂蜜製品，最受歡迎的是原片蜂巢浸着蜜糖的蜂巢蜜，以及可清熱解毒的鴨腳木蜜。店內亦售賣即製新鮮檸蜜，夏天來一杯凍飲最消暑。

店舖後面有一養蜂場作導賞服務，惟現時疫情期間不對外開放。

第二站：不准泊牛 30年代的地標碑石

走到安福街和安居街交界，便會見到兩塊30年代建立的碑石，由於日曬雨淋，石碑上的字已不可辨認，要靠後來加上的介紹牌說明。右邊的石碑仍隱約可見1930年和手指符號，寫着「此公路往崇謙堂村和從謙學校」，說明這是村民前往聯和墟的道路。

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左邊那塊則是由舊時新界行政單位大埔理民府發出的通告，說明這條路是安樂村入崇謙堂的公路。最搞笑的是，公告上寫明「所有牛隻不准繫於該處，以免阻礙行人，毀壞公路」。今日的泊車處原來是昔日的泊牛處，牛隻數量竟多得可以毀壞公路，不禁令人聯想當時聯和墟一帶的原住居民生活面貌。

第三站：西式教會 崇謙堂

建於1927年的西式教會建築崇謙堂，位於龍山山咀的崇謙堂村內，原名松坎塘（松冚塘）或松磡堂，屬於龍躍頭文物徑的其中一部分。

崇謙堂村是一條由客家人組成的基督教村落，1903年時，巴色會（前身為基督教崇真會）的退休牧師凌啟蓮來此原是吳姓族人居住的地方傳揚福音，擲資購買附近農田並興建村屋，僱用佃農耕種牧畜，並與同為信徒的商人彭樂三共建教會崇謙堂和居所乾德樓。

後來村內人口和信徒增加，村落亦因教會而改名為崇謙堂村。現時崇謙堂被評為三級歷史建築，因屬私人物業，並不對外開放。

第四站：中西兼融風格 乾德樓

除了西式建築，也有中式凌啟蓮和彭樂三的居所乾德樓，建於1910年、現已被古物古蹟辦事處列為一級歷史建築。乾德樓為兩間兩層高客家式村屋，門樓現時仍保留1910年的匾額，上書「乾德門」三字。

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乾德樓原為崇謙堂第一所崇拜用的禮拜堂，後來新教堂落成後，便成為傳道人居所。現時彭樂三後人仍居於此，故不對外開放。

乾德樓擁有獨特的建築特色，牆壁由黏土、石灰、稻草等壓製而成，厚達1呎故十分穩固。從外觀上看，亦可見到混合了中西風格，例如正門有仿羅馬式拱門，屋頂上鐵造與磚造的煙囪，屋檐有中式花紋和西式柱子凹槽，屋內的家具則自清朝沿用至今。

第五站：荒涼廢墟話石廬

在崇謙堂東面，有一被野草重重包圍的一級歷史建築物石廬，由香港及九龍華仁書院創辦人徐仁壽於1924年興建，至1980年代仍是徐氏家族的居所，現時亦屬龍躍頭文物徑一部分。

根據古物古蹟辦事處的資料，石廬是一座兩層高中西合璧的建築，屋頂用上中國傳統金字頂，以木樑及板條承托，並以瓦片鋪築，惟牆身、露台及石柱充滿了西式建築特色，正面矮牆有一半圓形山花，並刻有「石廬」字樣的灰塑。

雖然現時石廬屬私人物業，不對外開放，而且早已圍上鐵絲網，阻止外人進入。惟其荒廢的外觀，加上隱身於叢林，倒也令人想一窺其廬山真面目，吸引不少城市廢墟探索者入內探險。

第六站：聯和墟市

現時作為地名的聯和墟，前身是由粉嶺居民和地方鄉紳於1951年成立的墟市，當時包括有蓋市場、露天市場、兩層高住宅、餐廳和戲院，建設十分現代化。

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成立的目的，有說一來因為當時居民要走到上水石湖墟買賣不便利；二來因為石湖墟設立的公秤費用，只會用於上水居民福利，甚至有「呃秤」之嫌，故又有粉嶺人叫石湖墟做「豬仔墟」之說，於是粉嶺居民另起爐灶保障利益。

而這個墟市的獨特之處，在於它更像是一個小鎮，除了聯和市場外，附近更建有聯和新村，共100間為單層磚瓦排屋，供店家入住。隨着城市發展和地產項目相繼落成，聯和新村後來於90年代清拆，原本熱鬧的墟市只餘下有蓋市場，即聯和市場。

隨着2002年聯和墟街市及熟食中心落成，聯和市場的歷史任務已經完結，於2010年被列為三級歷史建築，並納入政府活化項目。計劃除了保存建築物的歷史原貌，更會在市場內推廣本地農產品，並設立社區小店，推動地區經濟。

石屋家園見證寮屋歷史

帶領記者是次歷史導賞團的團體石屋家園，是香港活化歷史建築夥伴計劃項目之一，其本身的石屋建築物亦屬於三級歷史建築，最早建於40年代何家村的位置。戰後大量內地人移居香港，石屋一帶成為了寮屋區。後來寮屋區於2001年全面清拆，僅留下這座石屋。

石屋採中式傳統設計，由5個樓高兩層的單位並列組成，外牆以花崗石及磚塊砌成，金字形屋頂以中式筒瓦和板瓦鋪設，內部屋樑及一樓層板以木製，門戶同為中式設計，上有木鎖和石插孔。

現時石屋已被活化為旅遊景點，除了有咖啡冰室，平時亦舉辦不少歷史及生態導賞團，如九龍城歷史文化遊、沙頭角歷史導賞團等。雖然現時因疫情限聚令而暫停，惟有興趣者不妨留意。

石屋家園

地址：九龍城聯合道133號

導賞團費用：視乎行程，每位$40至$100不等，包括導賞費用。

記者：陸明敏