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【歌舞群組】旺角金儷星舞廳涉違3項防疫規例　負責人被檢控

社會 17:52 2020/12/24

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歌舞群組重災舞廳旺角金儷星涉違3項防疫規例，負責人被檢控。

九龍旺角金雞廣場3樓金儷星（鳳凰于飛）舞廳，涉於今年11月期間，違反3項政府防疫規例，民政事務總署轄下牌照事務處今日（24日）向負責人提出檢控，案件會安排在法院審理。翻查衞生防護中心資料，群組有92名確診者曾經到訪金儷星。

牌照處指，根據調查，「鳳凰于飛」負責人在今年11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按《規例》就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔；處所內人數亦超過該處所可通常容納人數的50%。

牌照處會聯絡於今年11月曾經到訪「鳳凰于飛」的人士或訪客，調查他們有否觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及/或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的規定，處方會向違規人士發出定額罰款通知書。

新冠肺炎第四波疫情，爆發全港有史以來最大的感染群組，至今跳舞群組超過700人確診，位於旺角金雞廣場3樓的金儷星舞廳，更是跳舞群組的重災區，有逾70名患者曾到訪。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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