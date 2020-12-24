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【新婚之喜】袁文傑張潔蓮拉埋天窗　平安夜發婚照承諾一生一世

娛樂 18:04 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

袁文傑（Andrew）與女友張潔蓮（Jackeline）拉埋天窗！現年51歲袁文傑跟拍拖9年44歲女友張潔蓮（Jackeline）平安夜公布喜訊！二人在IG發放多張婚照，新郎新娘流露幸福，非常甜蜜。

袁文傑在IG分享多張婚照，並留言：「一生一世的承諾 ： 守護、包容、不離不棄、終生相伴！Jackeline & Andrew在一起喇😊也祝願每對有情人直到永遠」

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袁文傑跟Jackeline原定2年前結婚，但袁母因病離世，袁文傑傷痛下把婚事押後，不過至今年底，袁文傑終宣布會跟女友結婚。

【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑　跟張潔蓮入紙註冊結婚

然而因受疫情影響，袁文傑和Jackeline只以低調進行婚事，並透露簽字儀式只安排家人出席觀禮，一切以簡單而隆重為主。新郎哥袁文傑亦曾表示，待疫情緩和後會設宴與親朋及同事慶祝。

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原來二人已低調舉行婚禮，袁文傑向傳媒表示，會待疫情緩和後補度蜜月，幸而太太亦有共識，日後再度蜜月也沒所謂。而袁文傑透露有意跟太太去冰島旅行。 

同場加映李旻芳x黃耀英訪問：【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半

撰文 : TOPick柴犬出動

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