涉年初一於旺角藏摺刀等物品　17歲男生被裁定罪名不成立

▲ 17歲男生涉於旺角藏摺刀等被控，今於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。(經濟日報資料圖片))

今年年初一名16歲男生涉於旺角藏有1支有針的金屬筆及1把摺刀，早前否認1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，涉案男生今（24日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，被告案發時並無取出涉案金屬筆使用，認為證據不足以證明他會使用該物品作傷人用。

被告為1名17歲陳姓學生，被控於2019年 1 月 25 日，在旺角彌敦道 636 號銀行中心廣場外，管有1支14厘米長的黑色戰術筆、1把 10 厘米長摺刀，意圖將其作非法用途使用。

裁判官劉淑嫻今裁決時指，本案是一對一的案件，並依賴案中拘捕被告的警員證供。裁判官認為，作出拘捕的警員證供清晰，亦是實話實説，接納他大部分證供。

裁判官續指，警方曾於當晚近11時施放催淚煙，警員指被告當時在人群中穿插，裁判官考慮到，若被告真的參與非法集結，並不會向警方佈防的方向跑去，另外亦無證據指被告曾在山東街等非法集結的位置出現，相信他當時的確向旺角港鐵站E2出口跑去。

裁判官又指，被告被截查時表現合作，沒有叫喊口號及展示標語，亦沒有將金屬筆取出使用，認為證據不足以證明被告有傷人的意圖，故裁定其罪名不成立。

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記者：林欣樂