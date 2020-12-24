廉政公署5個諮詢或投訴委員會公布新委任　許樹昌新加入審查貪污舉報委員會

▲ 廉政公署5個諮詢或投訴委員會公布新委任。（資料圖片）

政府今日（24日）宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會，以及廉政公署事宜投訴委員會成員。任期由2021年元旦起生效，為期2年。其中政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，獲委任「審查貪污舉報諮詢委員會」的新成員。



按圖即睇部分新獲委任的知名人士：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

貪污問題諮詢委員會

行政會議成員廖長江續獲委任為貪污問題諮詢委員會主席；立法會議員陳克勤及石禮謙，以及周雯玲再獲委任，出任成員。至於退休高級公務員、協青社執行委員會的委員區璟智屬新獲委任。

貪污問題諮詢委員會就任何有關香港的貪污問題，向廉政專員作出建議，並會監察廉政公署在執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

委員會成員有：廖長江（主席）、區璟智、歐陽杞浚、陳克勤、石禮謙、鄧國斌、唐偉章、黃冠文、楊逸芝。

審查貪污舉報諮詢委員會



立法會議員陳振英，林定國、黃天祐和袁淑琴，再獲委任為委員會成員。新成員包括許樹昌、江智蛟、藍凌志、李彭廣及彭韻僖。

審查貪污舉報諮詢委員會負責監察廉政公署的調查工作，審議廉政公署接獲的投訴及進行的調查，確保這些投訴和調查工作能有效和迅速獲得處理。委員會亦會就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過六個月，以及歷時超過一年或需要大量資源的調查個案作出審查。

委員會成員有：鄧國斌（主席）、歐敏兒、陳振英、陳寶珊、夏雅朗、許樹昌、江智蛟、林定國、藍凌志、李彭廣、彭韻僖、黃天祐、袁淑琴女士。



防止貪污諮詢委員會



陳嫣虹、張耀堂、朱永耀、賴旭輝、胡立基及楊詠珊，再獲委任為防止貪污諮詢委員會成員。陳美寶及江玉歡獲委任為新成員。



防止貪污諮詢委員會聽取及要求廉政公署報告有關政府部門、公共機構及私營機構可能助長貪污的工作常規及程序，並向廉政專員建議應予以審查的項目及相關優次。

委員會成員有：黃冠文（主席）、陳美寶、陳嫣虹、陳英凝、張耀堂、朱永耀、江玉歡、賴旭輝、蘇祐安、胡立基、邱海雁、楊詠珊。



社區關係市民諮詢委員會



陳浩庭、陳婉玲、馮應謙、許迅、葉傲冬、莫漢輝、吳錦華、彭穎生、董一岳及黃偉傑，再獲委任為社區關係市民諮詢委員會成員。朱子穎獲委任為新成員。

社區關係市民諮詢委員會就爭取公眾支持打擊貪污及教育市民認識貪污的害處，向廉政專員建議適當措施。委員會亦會監察公眾對廉政公署工作的反應及市民對貪污所持的一般態度。

委員會成員有：唐偉章（主席）、陳浩庭、陳心愉、陳婉玲、莊偉茵、朱子穎、馮應謙、許迅、葉傲冬、劉志權、莫漢輝、吳錦華、彭穎生、董一岳、王政芝、黃偉傑。



廉政公署事宜投訴委員會



姚建華再獲委任為廉政公署事宜投訴委員會成員，而李律仁新獲委任為成員。

廉政公署事宜投訴委員會監察廉政公署處理公眾針對該署所作不涉及刑事的投訴，檢討廉政公署可能會引起投訴的程序及措施，並在有需要時提出建議。

委員會成員有：林健鋒（主席）、陳黃麗娟、何俊賢、劉燕卿、李律仁、狄志遠、姚建華、容海恩。

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰