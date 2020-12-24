黎智英獲保釋　梁振英質問若潛逃是否法官負責？

▲ 黎智英獲准保釋，但不得受訪，亦須承諾不以任何形式使用社交媒體。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英早前被控欺詐及違反港區國安法，還押20日後，昨日獲准保釋。全國政協副主席、前特首梁振英形容，黎智英潛逃機會極高，質問若其潛逃，准許其保釋的法官是否要負責？

由昨日開始，梁振英多次在社交媒體貼文，評論黎智英獲准保釋事件，他認為，黎智英只有離開香港，才可以繼續在「國際戰線」攻擊中國，因此判斷其潛逃機會極高，又指流亡英國的前立法會議員許智峯等人，「潛逃前的謊言和潛逃後的大言不慚，所有法官都要引以為戒。」今日下午又再貼文指，法官扣起黎智英護照，說明法官判定他有循合法途徑出境後「流亡」、打「國際線」的可能。

▲ 梁振英認為黎智英潛逃機會極高。

黎智英昨日雖獲准保釋，但須遵從多項保釋條件，除了1千萬擔保金；亦不得與任何外國官員接觸；不得受訪；不可發表任何文章；承諾不以任何形式使用社交媒體；每都到警署報到3次；除了到警署報到或上庭應訊外，24小時不得離開住所等。

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨日亦在社交平台評論事件。他形容，是次判決定下的保釋條件是「前所未有的嚴謹」，而這正正突顯了法庭盡量保持中立、中肯之努力，沒有被外界政治情緒所影響，亦已把潛逃和再犯風險減至最低。他相信，判決會為港區國安法在保釋申請上，定下新的標準門檻。

他又指，尊重律政司上訴的想法，但認為法庭的判決無可厚非。他解釋，在「一國兩制」下，特區的制度不可能、亦不應該在任何情況下也不可保釋，「這實與我們的無罪假設原則背道而馳。」

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