【名人廚房】楊卓娜親授「沙薑豬手」　利用青瓜變花瓣擺盤點綴

▲ TOPick《名人廚房》楊卓娜公開「沙薑豬手」食譜。

本港疫情持續，很多人都留在家中抗疫慶祝節日，當然不少人會自己動手製作美食，如何可以令食物變化多，又出到「大場面」呢? TOPick新節目《名人廚房》邀請了楊卓娜公開她的「沙薑豬手」食譜，不論甚麼時節，都可以自己製作美食。

楊卓娜向來「入得廚房、出得廳堂」，她經常為家人烹調各式各樣的菜式，而且每次都花盡心思製作伴碟盡顯食物的最美一面，其分享的美食照片總會令人看得垂涎三尺。

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楊卓娜為大家示範如何製作「沙薑豬手」，她說：「家人都好喜歡她製作的「沙薑豬手」食譜，而沙薑本身都有很多益處，有健脾開胃的效果，推介予大家。」

材料：

豬手 1隻

沙薑 3顆

薑皮 少許

蒜頭 1個

花椒 少許

八角 少許

茴香 少許

香草 少許

香葉 少許

胡椒粉 少許

黑椒粉 少許

紹興酒或花雕酒 少許

鹽 少許

紅蔥頭 4粒

油 少許

麻油 少許

豉油 少許

唐芹 4條

青瓜 半條

棉繩 1卷

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製作過程

1 處理豬手

切掉了肥的位置，兩邊用棉繩紮起，捲實後放進冰格冷藏3小時

然後出水。放一些花椒、八角、小茴香、香草、胡椒粉、黑椒粉、紹興酒、花雕大約煮25分鐘至半小時，可以減卻豬手的雪藏味，然後再冷藏。

2 處理沙薑

輕輕用刀去挖走皮，沙薑去皮後要拍散及切粒，沙薑的功效很多

可以健脾、化痰行氣

3 準備香料

蔥頭、紅蔥頭切成粒狀、芹菜等

4 切青瓜伴碟

準備半截青瓜，然後開邊在半月位置切，一份切三薄片，不要切到尾，然後浸在鹽水裏，令它軟化，將中間那塊屈進去，屈曲側邊的兩塊，摺出好像花瓣的形狀

5 切豬手

將豬手切片，切去不整齊的部分，吃下會較為彈牙爽口

6 製作醬油

蒜蓉、洋蔥、沙薑、麻油、豉油、加少許糖、少許清雞湯倒在油中炒熱，煮好了便要淋在豬手上。

詳細內容即看《名人廚房》：

化妝：Gipsy Image

場地：RENT-A-KITCHEN岀租廚房

採訪：梁樂欣、林綺玲

拍攝：越玲瓏、文子健

剪輯：越玲瓏、湛斯雅