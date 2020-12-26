【做自己】小哈利女裝照曝光怕媽媽受傷曾想刪IG 伊能靜感人回應：沒有甚麼比你更重要

▲ 伊能靜支持兒子做自己。

台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的18歲兒子小哈利，曾在Instagram上載自己的女裝照而引發爭議。伊能靜近日在內地節目《理想家》中談及此事，提到兒子曾擔心自己會影響媽媽，但她就鼓勵兒子繼續做自己，甚至瀟灑表示大不了退出娛樂圈，認為尊重別人做自己是非常珍貴。

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伊能靜在節目中提到與兒子的相處點滴，她指兒子小時候比較喜愛寫作、讀書，年紀很小時曾問過她：「為甚麼我要來到這世上？為甚麼你是我媽媽？」然後伊能靜跟兒子說：「是你找到媽媽，也是媽媽找到你。」

她向兒子表示：「我們是透過彼此來體驗這個世界，可是世界肯定有好的時候，也有不好的時候。而惟一讓我們不會害怕體驗這些不好的時候，就是你知道我很愛你。而我不用你說，我也知道你會很愛我。」她認為兒子找到自己，她就會給兒子所有自由：

他在我的世界裡，他可以成為他自己。我很強壯，我強壯到可以阻擋所有世界的惡意，讓他成為他自己。

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當提到小哈利早前女裝照曝光後引來爭議，甚至打擾到他的校園生活時，伊能靜指自己接到兒子的電話，第一句話就問媽媽：

你會不會受傷？會不會影響你的工作？我要不要關掉社群網絡，不再發任何東西？

當下她跟兒子說不用做任何事，又瀟灑表示自己大不了退出娛樂圈，指兒子是最重要：

我說你不需要承擔來自父母職業上帶給你的任何東西。我覺得大不了，我不做這行業。不重要，沒有甚麼比你更重要。

小哈利回應自己終於獲得自由，伊能靜就跟兒子說，兒子不但不會影響到自己，反而會讓更多人知道，自由是非常珍貴：

尊重別人做自己是非常珍貴的。然後爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴的。

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責任編輯：羅嘉欣