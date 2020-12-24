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【防疫抗疫基金】政府向約100個藝團發放額外資助　每團可獲8萬元

社會 18:26 2020/12/24

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政府向約100個藝團發放額外資助，每團可獲8萬元。（經濟日報資料圖片）

民政事務局（民政局）今日（24日）宣布，在「防疫抗疫基金」的撥款之外，向約100個受藝發局資助的藝團、康文署轄下的場地夥伴及藝能發展資助計劃的受助團體，發放每團8萬元的額外資助，預計可於明年1月起開始派發。

獲資助的包括44個受香港藝術發展局（藝發局）資助的藝團、14個康文署轄下的場地夥伴及41個藝能發展資助計劃的受助團體。
　　 
立法會財務委員會已於12月21日通過向「防疫抗疫基金」注資64億元，為因政府收緊社交距離措施而受重創的行業和市民提供進一步援助，基金督導委員會今日通過基金各項具體措施，其中政府會再次向各曾向藝發局及香港八和會館申請並獲得資助的合資格個人藝術從業員及自由職業者，提供一次過7,500元的資助，預計共有約5,000名個人藝術從業員及自由工作者能受惠。

因應部分表演行業公司曾租用康文署場地舉辦流行音樂會，民政局早前在政府向基金作第三輪注資時包括了向舉辦流行音樂會的表演行業公司提供資助的措施。演出業協會（香港）有限公司已落實有關細節，並將盡快向合資格的公司發放每間公司10萬元的資助。

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記者：陳曉瑩

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