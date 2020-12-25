【不可歸家】傻笑自言自語被嘲低能仔遭家人嫌棄　港男便利店打工5年視如避風巷

▲ 有名港男因常自言自語被嘲低能仔，更遭家人嫌棄，他愛留在便利店工作，免影響家人。

家家有本難念的經！一名30歲港男在便利店工作5年，無故傻笑自言自語的他被人嘲笑「低能仔」，當家人於大時大節帶女友來吃飯，他更遭嫌棄，家人著他不要回家。反而港男在便利店工作獲得很大滿足感，老闆都大為感觸。

便利店工作5年

開設便利店的曾女士日前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，便利店經營5年，期間聘請過很多員工，有學生、師奶、中年轉行的人等等，這些員工不會做得太久，唯獨是有名男仔由便利店開業至今都沒走過。

呢個男仔叫阿朗（化名），30歲，佢係有啲啲唔同，例如會成日自己同自己講嘢，無端端自己笑，無法完完整整講出一句說話，而且佢會機械式咁講：「有咩幫到你呀小姐？」就算個客係男性，佢都只會講：「有咩幫到你呀小姐？」後來我慢慢發現阿朗應該係太緊張，嘗試過幫佢同教佢，情況好咗少少。

被嘲笑低能仔

曾經有客人及其他員工反映過以上問題，甚至有人說他「低低哋」，但曾老闆不認同，認為阿朗智力冇問題，只是初期工作不知所措，後來話頭醒尾自動自覺去做。

我感受到呢個男仔其實有下過苦功，只係應對方面比起其他人慢啫。

便利店人工升幅不多，曾老闆曾問阿朗有否打算出去闖下，認識更大的世界。阿朗聽完之後顯得有些慌張，怕被炒，提及之前做茶餐廳時，老闆及部分樓面都叫他做低能仔，成日戲弄他，又在好多食客面前鬧，令他難堪，現時在便利店感覺不同。

除咗收錢，其他時間做好自己嘢就得，起碼應付到，唔使畀人閙，又可以自食其力，覺得好自在同埋好舒服。

沒埋怨被家人嫌棄

大時大節同事想調更，阿朗更完全不介意，他提到家人不太鍾意自己，弟弟叫女朋友回家做節，講到明不想阿朗在家，驚阿朗會「影衰晒」。阿朗沒有埋怨弟弟，更流露出諒解弟弟決定的表情，跟老闆說：

舖頭暖好多，如果唔係萍姐（其中一個同事）調更，我喺街行仲凍，我鍾意呢度呀。

老闆有感自己間便利店提供不到好前途，但原來對阿朗來說講，這兒是他的大世界，是他的避風巷。

文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕