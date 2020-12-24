黃馮律師行前員工涉挪用客戶款項　律師會介入接管業務

▲ 香港律師會宣布介入「黃馮律師行」業務。（黃傑偉攝）

香港律師會今（24日）召開記者會，指「黃馮律師行」前文員疑不誠實挪用客戶款項，理事會行使法定權力，介入律師行業務。然而律師會拒透露案件詳情，包括牽涉多少客戶及資金等細節。

律師會按調查結果，指相信黃馮律師行嚴重違反《律師帳目規則》規定，包括透支客戶款項；以及容許不合資格者，成為客戶帳戶的簽署人，已向警方舉報。

律師會會長彭韻僖稱，當理事會經討論後認為情況嚴重，律師樓必須即時終止執業，保障客戶利益。她形容經由律師會介入律師行業務，屬於嚴重措施，僅於特別情況下才可行使有關權力。

律師會已經另聘徐伯鳴劉永強律師行，成為「介入中介人」，將按照客戶紀錄，通知當事人另聘律師，處理相關個案。

而在律師會作出公布後，黃馮律師行位於中環的分行，約10個客戶到場提問，職員向客戶稱不能提供文件，著客戶另聘律師跟進。

至於在旺角分行，有客戶於律師樓門口等候逾1小時。有客戶透露，律師行著他們到取樓契及買賣合約等文件，對事件感到愕然。

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記者：黃傑偉