【聖誕市道】港人疫情下留港消費　商戶料聖誕銷情樂觀

▲ 有零售業預期聖誕銷情樂觀。（程志遠攝）

聖誕消費旺季遇上第四波疫情，今日（24日）平安夜，不少商場均人頭湧湧。有零售業表示，疫情下港人因無法外遊，在節慶時期反而傾向留港消費，預期聖誕銷情樂觀。

位於K11 MUSEA的藝術精品店 ，MoMA Design Store負責人陳小姐表示，其實體店今年12月銷情較預期理想，對比上月錄得7成增幅，網上商店銷情更有2倍增長。她估計，疫情下港人多數留港，大時大節港人願意花費更多送禮或自用；加上臨近聖誕，商場設聖誕裝飾有帶旺人流，有助銷情，估計最終整個12月有望錄得8、9成增長，今年整體銷情與去年相約。

▲ MoMA Design Store負責人Kareen Chan。（程志遠攝）

MoMA Design Store主打中高檔路線，陳小姐提到，其店主攻留港外國人、年輕家庭客源，尤以家居布置、裝飾、桌上遊戲等產品大受歡迎，「平均每張單買3、4樣產品，(金額)過4位數」，她留意到因疫情關係多了人留家，反而更願意布置家居，添置家庭娛樂產品，預期未來銷情繼續樂觀。

同一商場的任天堂正規商品販賣店NSEW亦估計，聖誕銷情會有3成增長。提及早前因疫情影響，需求急增導致主機Switch一機難求，負責人Rex指現時供應已穩定，目前每日平均賣出20多部主機，配合其他遊戲及配件等，預期銷情會有上升。對於店舖於今年10月疫市開店，Rex僅稱屬品牌市場策略，希望開拓新客源，但就指租金相對有回落。

▲ NSEW負責人Rex（左）。（程志遠攝）

疫情持續嚴峻，有專家建議限制非緊急商店的營業時間，甚至禁足令，兩店負責人均表明會配合政府防疫政策，目前亦會確保店內環境衞生，例如定時消毒清潔、量體溫等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

TOPick診症室每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒