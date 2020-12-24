周浩鼎罕有展現音樂造詣　自彈自唱賀聖誕

▲ 周浩鼎（左）罕有展示音樂造詣，與黨友自彈自唱聖誕歌。（周浩鼎Facebook）

今個聖誕節，因為限制社交距離措施，市面較以往冷清。為免過一個孤單聖誕，民建聯立法會議員周浩鼎罕有地展示其音樂造詣，自彈自唱聖誕曲，為大家增添節日氣氛。

周浩鼎戴上聖誕帽，在聖誕樹前彈結他，並與打扮成聖誕老人的黨友、前屯門區議員巫成鋒合唱《Joy to the World》。二人唱功如何，就由聽眾自行評論，但起碼周浩鼎所彈的結他，稱得上流暢。

除了自彈自唱聖誕曲外，周浩鼎還流出一條「絕密片段」，就是彈唱流行曲《單車》，中間還有一段是清唱，難度較聖誕歌高，難怪周浩鼎流露出緊張的表情。

不過，周浩鼎表示，這次自彈自唱的拍攝，事前只需夾一、兩次便可以，因為本身有音樂底子，能夠應付到流行曲，而他早在英國留學時，已經學習結他，只是回港當上議員後，才將結他放在一旁，直言今次「Jam歌」，令他有機會重拾結他練習。他又希望，市民即使無法舉辦聖誕派對，都仍可以開心過節。

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