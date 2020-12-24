菲律賓「7D Dried Mangoes」驗出含鉛　食安中心指令HKTV Mall停售及下架

▲ HKTV Mall出售的菲律賓「7D Dried Mangoes」驗出含鉛。（產品官網圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（24日）公布，從HKTV Mall抽取一個預先包裝芒果乾樣本「7D Dried Mangoes」檢測，驗出樣本的鉛含量為百萬分之1.58，或損害健康，並違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。中心正追查有關產品的來源，並已指令涉事零售商將受影響批次產品停售及下架。

​產品詳情如下：

產品名稱：Dried Mangoes

品牌：7D

產地：菲律賓

生產商：FPD Food International, INC.

零售商：HKTV Mall

淨重量：每包200克

此日期前最佳︰2021年4月15日

中心發言人補充說，長期過量從食物攝入鉛可引致貧血、神經系統及腎臟受損。中心已指令涉事零售商將受影響批次產品停售及下架；而有關零售商亦正按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電零售商熱線 3145 6368，查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩