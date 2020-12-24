  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (週四) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲律賓「7D Dried Mangoes」驗出含鉛　食安中心指令HKTV Mall停售及下架

社會 19:47 2020/12/24

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

HKTV Mall出售的菲律賓「7D Dried Mangoes」驗出含鉛。（產品官網圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（24日）公布，從HKTV Mall抽取一個預先包裝芒果乾樣本「7D Dried Mangoes」檢測，驗出樣本的鉛含量為百萬分之1.58，或損害健康，並違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。中心正追查有關產品的來源，並已指令涉事零售商將受影響批次產品停售及下架。

​產品詳情如下：

  • 產品名稱：Dried Mangoes
  • 品牌：7D
  • 產地：菲律賓
  • 生產商：FPD Food International, INC. 
  • 零售商：HKTV Mall
  • 淨重量：每包200克
  • 此日期前最佳︰2021年4月15日

中心發言人補充說，長期過量從食物攝入鉛可引致貧血、神經系統及腎臟受損。中心已指令涉事零售商將受影響批次產品停售及下架；而有關零售商亦正按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電零售商熱線 3145 6368，查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】新增71宗確診個案　61宗屬本地個案包括30宗不明源頭
今日 16:31
【新冠肺炎】新增71宗確診個案　61宗屬本地個案包括30宗不明源頭
【新冠肺炎】25歲檢疫女擅自離開醫院後一天報稱不適再求診　院方正為她再檢測暫未有結果
今日 16:47
【新冠肺炎】25歲檢疫女擅自離開醫院後一天報稱不適再求診　院方正為她再檢測暫未有結果
【強制檢測】瀝源邨榮瑞樓增3個單位有確診　富山邨富仁樓須強制檢測
今日 16:36
【強制檢測】瀝源邨榮瑞樓增3個單位有確診　富山邨富仁樓須強制檢測
食安中心

最高瀏覽

【小三下場】《堅離地愛堅離地》推出黃心穎被消失　龔嘉欣張振朗感觸良多
17:46 2020/12/23
【小三下場】《堅離地愛堅離地》推出黃心穎被消失　龔嘉欣張振朗感觸良多
【新冠肺炎】2宗確診個案與英國新變種病毒脗合　其中一人已痊癒出院
16:39 2020/12/23
【新冠肺炎】2宗確診個案與英國新變種病毒脗合　其中一人已痊癒出院
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
13:12 2020/12/22
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友