【非常醫生】乙型肝炎新藥最快3年後面世患者有望斷尾　袁孟峰奪裘槎獎願餘生留港貢獻　

▲ 袁孟峰推算，全港約有56萬人正帶有乙型肝炎病毒，約27萬人為社區中的隱型患者（梁家榮攝）

慢性肝炎可謂隱形殺手，潛伏期以數十年計，逾9成帶病毒者毫無病徵，延誤診治更有3成機會可演變成肝硬化甚至肝癌，大大收窄治療方案；即使及早發現，現時慢性肝炎患者亦需終生依賴藥物來抑制體內病毒。

為免病人終生受服藥之苦，港大醫學院內科學系副系主任兼腸胃肝臟科講座教授袁孟峰，花6年時間致力研發嶄新針劑藥物，爭取最快3年後為病人帶來曙光，更因而榮獲今年「裘槎優秀醫學科研者獎」。

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「有病人去到面黃、肝有腹水，一來到（求診）我就知就大件事，個肝已壞得七七八八。」袁孟峰憶述，約一個月前一位60多歲男病人來求診，當時已出現面黃及腹脹，經診斷後證實患上乙型肝炎，更已出現肝硬化，「治療方法好限制」，幸好及時發現可進行切除手術，但亦恐有併發症等後遺症；袁警告：「如演變成肝癌，太後期的話肝又切割不到、又換不到，就要作化療。」

袁孟峰解釋，肝炎以乙型殺傷力最強，感染途徑包括母胎傳染，或初生時期與帶菌父母長期接觸，不過逾9成患者無明顯症狀，直至有3成機會進一步演變成肝硬化和肝癌才求診，而通常約6旬後體內病毒量最高，即潛伏期可長達數十年，袁提醒：

當你眼黃、小便像普洱茶一樣深色、腳腫、腹腫，即有腹水，肝已壞8至9成。

不過即使及早發現帶菌，也是另一個惡夢的開端。袁孟峰形容乙型肝炎病毒為「世界上最聰明的病毒」，「病毒像一個工廠，會生產出RNA、DNA及抗原，而病毒的抗原有『催眠』患者免疫系統的能力」，而現行的口服藥物只能降低病毒的核酸分子RNA及DNA，故要抑制病毒免損害肝臟，則必須終生服藥。

因此，由袁孟峰率領的港大肝科研究團隊於6年前起研發10多種針劑藥物，冀同時降低病毒的RNA、DNA及抗原達致「功能性治療」，

將病毒表面抗原降低到量度不到的水平，那我就會告訴病人，你身體的免疫細胞已甦醒，食緊的口服藥都可以停，由自己免疫系統控制病毒。

袁續指，部分藥物於第一、二期研究中表現理想，如其中一款針藥由8名病人於9個月內注射9劑後，其中33歲女子及40多歲男分別於半年前及2年前已停了口服藥物，餘下6人病毒抗原量亦有明顯減低，故可踏入第三期研究，料首隻藥物最快3至5年後可面世，他坦言藥物面世初期藥物價格或高昂，但相信價格會逐步回落。

本港在1988年推出普及乙型肝炎免疫接種計劃，即1988年或以後出生的港人已受到乙型肝炎疫苗的保護；而港大醫學院於2015年2月至2016年7月間，在全港抽取逾1萬名成年志願者的血液檢驗，發現乙型肝炎患者佔7.8%，感染率為全球首5位高，而絕大部分為1988年以前出生的市民，更有近半人不自知。由此推算，全港約有56萬人正帶有乙型肝炎病毒，約27萬人為社區中的隱型患者。

袁孟峰建議 ，港府應成立慢性肝炎專責部門，讓1988年或以後出生的港人注射疫苗及接受檢測，「其實好快好簡單，拮手指滴血就搞掂（檢測），1至3年就可完成成個計劃」，以進趕世界衞生組織於2016年訂下2030年消滅乙型和丙型肝炎的目標，又批評若按現時「預防及控制病毒性肝炎督導委員會」「捨難取易」的工作態度，「相信要好多年才可達標，香港必須加把勁」。

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作為國際首屈一指的乙型肝炎研究者，除了行醫濟世，袁孟峰亦不忘為病人研發新藥冀能「斷尾」，因而榮獲今年「裘槎優秀醫學科研者獎」，亦受瑞典卡羅琳學院諾貝爾大會邀請，提名候選人角逐2020及2021年度諾貝爾生理學或醫學獎；提到曾有海外大學曾向他招徠，於本港土生土長的袁直言未曾動搖：

香港給我很多東西、港大給我很多東西，既然我有今日少少成就，我都好想貢獻香港大學，所以我都好想在團隊中栽培多點人去做多點醫學研究。

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記者 : 鄧凱文