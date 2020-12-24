【私院收費】中大醫院下月啟用率先提供專科及腸胃內鏡等服務　教授診症費約1,000元至2,500元

▲ 中大醫院Facebook圖片

籌備逾年的中大醫院將於下月正式投入服務，率先提供專科及普通科門診、腸胃內鏡等服務，住院及手術室將於4月投入服務。院方部分服務收費出爐，普通科門診收費330元、專科門診首次診症費介乎600至1,200元，如由教授診症則需1,000元至2,500元，收費與鄰近的仁安醫院相若。

由中文大學全資擁有的全科私家醫院中文大學醫院將於下月6日正式投入服務，據院方營運總監胡志遠於報章撰文表示，院方最初服務範圍以門診及日間護理為主，包括專科和普通科門診、眼科、腸胃內鏡、心臟檢查及放射診斷等；至於住院服務和手術室等會於4月啟用，而癌症治療、心臟介入治療和產科等，則會於明年下半年才逐步開放。

院方於官網公布部分服務收費，普通科門診收費330元，專科門診首次診症費則介乎600元至1,200元，由教授診症則需1,000元至2,500元，周一至周六收費相同；與鄰近的仁安醫院專科門診收費相若，仁安專科門診診症費需700元至2,000元。

中大醫院病房有單人房、雙人房及標準四人房三種，單人房收費每日2,400元至4,000元、雙人房收費1,440元，而標準四人房則為每日800元；當中單人房收費較仁安貴，仁安一至三人房收費介乎900元至1,200元，一人房每日則1,800元。中大醫院另設隔離或負壓病房，每6小時計需1,200元，深切治療病房每6小時需8,000元。

院方同時亦公布內視鏡檢查套餐收費，胃鏡檢查如只鎮靜麻醉，毋須切除瘜肉或活組織檢查，日間治療收費8,149元，如切除3粒或以上的瘜肉或活組織檢查則為14,700元；大腸鏡檢查毋須切除瘜肉或活組織檢查，日間治療收費10,678元，如切除3粒或以上的瘜肉或活組織檢查則為16,860元。

院方日間及住院服務定價收費已包括醫生費、麻醉醫生費、四人房費用、藥物及消耗品費用，如病人出現併發症須再接受手術及深切治療，費用亦包括在內。中大醫院亦擬提供24小時急症門診中心，胡志遠稱急症室服務，最初僅限時運作，直至2021年第四季才開始24小時服務。

一文看清4間私家醫院門診及病床收費，詳情即看：【下一頁】

中大醫院部分服務收費

項目／收費*

普通科門診／330元

專科診症費（首次診症）／專科醫生︰600元-1,200元、教授︰1,000元-2,500元

房租（每日）

標準房（四人房）／800元

雙人房／1,440元

單人房／2,400元-4,000元

隔離病房(每6小時)／1,200元

深切治療病房(每6小時)／8,000元

內視鏡檢查(日間治療定價收費)

胃鏡檢查(鎮靜麻醉)／8,149元(不包括切除瘜肉及活檢)、12,083元-14,700元(包括切除瘜肉及活檢)

大腸鏡檢查(鎮靜麻醉)／10,678元(不包括切除瘜肉及活檢)、13,650元-16,860元(包括切除瘜肉及活檢)

註：定價收費包括醫生費、醫生費、麻醉醫生費、藥物及消耗品費用等

*1月6日起生效

資料來源：中大醫院網頁

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記者：陳正怡