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經民聯成立8周年撞正疫情　拍片回顧避共聚

政治 20:06 2020/12/24

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林健岳在片段中稱，因疫情嚴峻，未能共聚慶祝經民聯成立8周年。（經民聯Facebook）

經民聯過去曾數度舉辦周年晚宴，慶祝成立，往往吸引不少政、商界人士到場祝賀，場面熱鬧，惟2020年踏入尾聲，仍未見晚宴蹤影。經民聯今日發布短片，監事會主席林建岳在片中以短信形式交代，因疫情嚴峻，未能共聚慶祝，但就準備成立8年以來的點滴，一同回顧。

片段載滿了經民聯的成長史，由8年前的成立開始談起，到現時已在立法會中佔有8席，自言已經發展為「成熟及有影響力的政團」，但認為8年的發展道路並不平坦，記錄了時任深水埗區議員陳國偉，其辦事處在反修例風波中被破壞的情況。

此外，經民聯在過去一年的工作，亦在片中一一反映，包括商界（第一）議員林健鋒，在今年初的口罩荒時，緊急生產口罩助抗疫、其他成員如金融服務界張華峰、工程界盧偉國等落區派發防疫物資等。

展望未來，該黨強調，會繼續聆聽各界聲音、支持港府依法施政、推動香港融入國家發展大局。

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撰文 : 傅流螢

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