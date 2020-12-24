聯合醫院骨科病房爆耐多藥鮑氏不動桿菌感染　5名男病人染病

▲ 聯合醫院出現耐多藥鮑氏不動桿菌個案組群。（經濟日報資料圖片）

聯合醫院發言人今日（24日）公布，骨科男病房有5名男病人確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌，年齡由63歲至79歲，當中4人正接受隔離治療，情況穩定，另外1人因自身疾病離世。

發言人指，一名65歲男病人，於11月23日入住本院骨科男病房，其臨床樣本經檢測後，在12月12日確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌，但沒有感染徵狀。院方根據既定指引展開追蹤篩查，先後發現多4名病人（年齡由63歲至79歲）帶有耐多藥鮑氏不動桿菌。



發言人說，由於公立醫院已啟動緊急應變級別，該病房已全面暫停探訪，院方已根據既定指引，執行下列加強感染控制措施：

加強清潔及消毒病房

加強病人及環境篩查

嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生

醫院會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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記者：陳曉瑩