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霍啟剛攜郭晶晶落區分享愛

政治 21:40 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

霍啟剛和郭晶晶在一間社企餐廳學習拉茶。（短片截圖）

本港疫情持續嚴峻，百業受創，霍啟剛則常常身體力行，攜太太郭晶晶撐體育、演藝、文化及出版界，被讚「貼地」的他，日前又和郭晶晶一起到一間社企餐廳，落手落腳學拉茶和煮喇沙，之後又落區派飯分享愛。

以往不時在霍啟剛的社交網站見到郭晶晶的身影，不過僅限於相片，不過，霍啟剛平安夜就發布了一段關於他和郭晶晶到訪一間社企餐廳的短片。夫妻二人並不只是做個樣子，參觀完就算，他們與餐廳的老闆、負責不同範疇的員工交談，了解餐廳使命和運作之餘，更穿上圍裙走入廚房學拉茶，兩人更忍不住「一較高下」，霍啟剛似乎未能掌握其中精粹，不小心濺出一些，而郭晶晶則比較淡定，一如其冠軍風範。

郭晶晶大讚霍啟剛煮的喇沙好吃。（短片截圖）

其後，霍啟剛又學習煮喇沙，今次郭晶晶沒有與其比試，而是做食評家，郭晶晶十分捧場，大讚「好好吃」，食到差不多見底，更用廣東話說「食晒啦！」食飽之後，二人開始「工作」，幫手盛好數百份飯盒，然後落區派給長者或弱勢社群，果然十分「貼地」，霍啟剛更在貼文上附上「分享愛」、「給身邊的人多一點溫暖」的標籤。

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撰文 : 傅流螢

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