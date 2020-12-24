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林鄭聖誕卡籲網民齊玩「小遊戲」找地標　祝香港走出「疫」境　

政治 21:45 2020/12/24

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特首林鄭月娥。

今日是平安夜，大批市民都有在街上或家中慶祝聖誕。特首林鄭月娥亦在社交網站發布聖誕賀卡，祝願全港市民身體健康，香港早日走出「疫」境。作為特區首長，林鄭又不忘將10個香港地標印在賀卡上，跟市民嘗試把它們逐一找出來。

（林鄭月娥Facebook圖片）

林鄭今年的聖誕卡雖然簡潔，但心存巧思，在聖誕樹上除了傳統的聖誕裝飾，亦特別掛了香港十大著名地標及象徵，又說它們見證了香港的成功蛻變，相信這些地標，會繼續帶領香港在金融、商業、創科、旅遊、文化等各方面的未來發展，更叫網民玩「找找看」，考考自己的眼光，試找出該十個地標是甚麼。

此外，林鄭在社交網站亦寫上聖誕祝賀，指雖然今日是平安夜，但由於疫情嚴峻和嚴格遵守社交距離的需要，相信大家都會留在家中安渡佳節。她祝願全港市民身體健康，香港早日走出「疫」境，經濟和社會活動可以逐步恢復正常，又希望市民在家迎接聖誕新年同時，為所有抗疫的醫護和前線人員打氣。

林鄭又將各個地標的答案放在下一張圖揭曉，不同的地標確象徵着香港的特色，包括天星小輪、電車、香港會展等等，就連預計2022年才落成的香港故宮文化博物館亦在賀卡之上，市民不妨找找看，測試大家認識多少個香港地標。

答案如下：

（林鄭月娥Facebook圖片）

 

回看去年聖誕，林鄭月娥就在Facebook上載市民寄給她的聖誕及新年賀卡，指都會盡量親自閱讀，批評的會認真反思，求助的則積極跟進，未知今年會同樣繼續聆聽市民心聲？


 

撰文 : 傅流螢

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