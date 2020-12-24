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【確診大廈】觀塘區單日急增13病例　美孚新邨、賀龍居均有確診個案

社會 22:37 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

觀塘區（13宗）

  • 油塘油麗邨逸麗樓（2宗）
  • 油塘油麗邨智麗樓
  • 藍田平田邨平誠樓（5宗）
  • 藍田平田邨平善樓
  • 藍田康雅苑桃雅閣
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 牛頭角淘大花園D座
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓

深水埗區（9宗）

  • 南昌街25號
  • 深水埗大埔道銀輝樓（2宗）
  • 深水埗欽州街47- 49號德寶大廈
  • 美孚美孚新邨百老匯街 12號
  • 長沙灣兼善里4號
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓
  • 長沙灣順寧道順發大廈
  • 石硤尾石硤尾邨美笙樓

荃灣區（2宗）

  • 荃灣德泰大廈
  • 荃灣汀九新麗苑1座

大埔區（3宗）

  • 大埔大埔尾村
  • 大埔金松樓
  • 大埔怡雅苑怡達閣

元朗區（2宗）

  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 天水圍天頌苑頌畫閣

沙田區（2宗）

  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓

黃大仙區（5宗）

  • 慈雲山慈愛苑愛仁閣
  • 新蒲崗采頤花園11座
  • 黃大仙黃大仙下(二)邨 龍盛樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 鑽石山富山邨富仁樓

將軍澳區（4宗）

  • 將軍澳健明邨明域樓
  • 將軍澳英明苑明遠閣
  • 將軍澳景明苑曦景閣
  • 將軍澳翠林邨輝林樓

東區（7宗）

  • 柴灣環翠邨喜翠樓
  • 柴灣富欣花園4座
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓（2宗）
  • 筲箕灣阿公岩道明華大廈A座
  • 柴灣峰華邨秀峰樓； 柴灣環翠邨喜翠樓
  • 香港樹仁大學宿舍文康大樓

葵青區（3宗）

  • 青衣青雅苑； 青衣長安邨安江樓
  • 荔景華荔邨賞荔樓
  • 葵涌葵盛西邨8座

九龍城區（2宗）

  • 何文田賀龍居3座
  • 九龍亞皆老街198號雅士花園1座

油尖旺區（3宗）

  • 旺角東海大廈
  • 旺角太子道西 Hotel 1936
  • 尖沙咀君怡酒店

離島區（1宗）

  • 大嶼山愉景灣海馬徑

屯門區（1宗）

  • 屯門欣田邨喜田樓

中西區（3宗）

  • 西營盤福祥閣
  • 西營盤華麗都會酒店（2宗）

南區（1宗）

  • 黃竹坑如心南灣海景酒店

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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