【確診大廈】觀塘區單日急增13病例 美孚新邨、賀龍居均有確診個案
社會 22:37 2020/12/24
本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
觀塘區（13宗）
- 油塘油麗邨逸麗樓（2宗）
- 油塘油麗邨智麗樓
- 藍田平田邨平誠樓（5宗）
- 藍田平田邨平善樓
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 藍田興田邨恩田樓
- 牛頭角淘大花園D座
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
深水埗區（9宗）
- 南昌街25號
- 深水埗大埔道銀輝樓（2宗）
- 深水埗欽州街47- 49號德寶大廈
- 美孚美孚新邨百老匯街 12號
- 長沙灣兼善里4號
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓
- 長沙灣順寧道順發大廈
- 石硤尾石硤尾邨美笙樓
荃灣區（2宗）
- 荃灣德泰大廈
- 荃灣汀九新麗苑1座
大埔區（3宗）
- 大埔大埔尾村
- 大埔金松樓
- 大埔怡雅苑怡達閣
元朗區（2宗）
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
沙田區（2宗）
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 沙田瀝源邨榮瑞樓
黃大仙區（5宗）
- 慈雲山慈愛苑愛仁閣
- 新蒲崗采頤花園11座
- 黃大仙黃大仙下(二)邨 龍盛樓
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 鑽石山富山邨富仁樓
將軍澳區（4宗）
- 將軍澳健明邨明域樓
- 將軍澳英明苑明遠閣
- 將軍澳景明苑曦景閣
- 將軍澳翠林邨輝林樓
東區（7宗）
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 柴灣富欣花園4座
- 筲箕灣愛東邨愛平樓（2宗）
- 筲箕灣阿公岩道明華大廈A座
- 柴灣峰華邨秀峰樓； 柴灣環翠邨喜翠樓
- 香港樹仁大學宿舍文康大樓
葵青區（3宗）
- 青衣青雅苑； 青衣長安邨安江樓
- 荔景華荔邨賞荔樓
- 葵涌葵盛西邨8座
九龍城區（2宗）
- 何文田賀龍居3座
- 九龍亞皆老街198號雅士花園1座
油尖旺區（3宗）
- 旺角東海大廈
- 旺角太子道西 Hotel 1936
- 尖沙咀君怡酒店
離島區（1宗）
- 大嶼山愉景灣海馬徑
屯門區（1宗）
- 屯門欣田邨喜田樓
中西區（3宗）
- 西營盤福祥閣
- 西營盤華麗都會酒店（2宗）
南區（1宗）
- 黃竹坑如心南灣海景酒店
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記者：陳梓蔚