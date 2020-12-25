【網上情緣】疫下裸聊勒索飈4倍受害人最細11歲　警方籲市民佳節慎防受騙

▲ 警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）表示，科技罪案升幅部分來自社交媒體，最常見包括裸聊勒索、網上情緣騙案及援交騙案。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情下在家學習及工作時間長，警方表示，因疫情持續，全球科技罪案均有上升趨勢，本港今年首10個月共錄逾一萬宗相關案件，較去年同期增近一倍，涉及近25億元，其中裸聊勒索達757宗，按期急增近4倍，最年幼受害人僅11歲，有年輕化趨勢。

網上情緣騙案亦按期仍颷約50%，警方臨床心理學家分析，騙徒懂得利用有事業基礎女性乏人傾訴的需要，提醒市民時值聖誕佳節容易有孤單感，慎防受騙。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽表示，今年截至10月接獲10,602宗科技罪案，比去年同期5,407宗增近一倍，涉24.97億元，按期微升0.7%。

葉續指，科技罪案升幅部分來自社交媒體，最常見3種包括裸聊勒索、網上情緣騙案及援交騙案，案件數目均多於過去年同期，前兩者更急增3.8倍及53%，其中裸聊勒索案受害人更有年輕化趨勢，相信與市民更多時間留家抗疫、網上活動頻繁有關，有較多時間接觸社交媒體及交友約會軟件，令騙徒主攻年輕人。

此外，同期網上情緣騙案達748宗，女性受害人佔85%，介乎15至58歲。葉指出，受害人最年幼及最年長個案的行騙手法相似，騙徒均自稱在英國居住，分別任職工程師及項目經理，訛稱有禮物要送給送害人並要求對方支付郵費，兩名受害支付一次費用後，騙徒再藉詞要求受害人匯款，受害人方醒覺被騙及報警。

警察臨床心理學家馮浩堅指出，透過會見部分受害人後發現騙徒懂得「捉心態」，例如在裸聊勒索案捉住受害人的恐懼及羞恥心；網上情緣案本港及外國不少案例之中，受害人都是教育程度高、有事業基礎的女性，騙徒便捉到女性缺乏朋友傾訴的需要，充當支持者角色，給予正面、無批判性的回應，以博取對方信任，一般用數周至數月建立關係，有受害人事後形容失去心靈上的聯繫才是最令她們傷心。馮提醒市民，佳節臨近特別易有孤單感，騙徒亦更易利用有關手法行騙。

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記者：馮琪雅