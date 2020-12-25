小學生玩網上遊戲被索裸照誘　社福機構接獲求助增

▲ 青協青年違法防治中心單位主任李少翠(左二)。(馮漢柱攝)

年輕人通過網絡交友日漸盛行，加上疫情期間學生較多時間在家學習，上網時間亦較長，青協今年7至11月每月均接獲涉及裸聊勒索的年輕人直接求助或個案轉介，近期接觸的中學生人數較以往多，但也有小學生玩網上遊戲期間曾被索取裸照，雖沒有被勒索金錢，但情況亦令人關注。

青協青年違法防治中心單位主任李少翠表示，過往接獲涉及裸聊勒索的個案事主年紀多數超過20歲，但近期接觸到更多中學生，被勒索款項介乎8,000元至接近10萬元，據以往接觸到的青少年裸聊勒索案，較少涉及如此高金額而事主亦能夠支付。

李少翠亦指，停課期間，有小學生、不論男女生均表示曾經在玩網上遊戲時，透過即時通訊或私訊功能認識到陌生人，被對方要求索取裸照，有小學生亦照做，雖沒有被勒索，但暫不知對方索取學生裸照的用途，情況值得關注。

警方也指，最近發現裸聊勒索案另一行騙手法，有騙徒在交友軟件或社交平台結識受害人後，隨即游說對方下載扮成交友平台的惡意程式，裸聊期間騙徒可透過程式偷取受害人的通訊錄等資料，其後以廣傳有關裸露片段到其親友作為要脅，其中一宗案件是在受害人母親收到其裸露片段才揭發事件。

警方指出，交友軟件一般限制用家年齡在12至18歲以上，但青少年亦可虛報年齡，建議家長使用電子裝置附設功能限制下載使用有關軟件，以及多留意子女有否下載相關軟件，並勸喻停用。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅