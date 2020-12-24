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【強制檢測】政府刊憲要求曾訪富山邨富仁樓及東頭邨貴東樓者　須強制檢測

社會 23:04 2020/12/24

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黃大仙東頭邨貴東樓。（黃建輝攝）

本港今日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。政府晚上刊憲，於指定期間曾身處鑽石山富山邨富仁樓及黃大仙東頭邨貴東樓逾兩小時的人士，須進行強制檢測：

  • 任何在今年11月13日至12月24日期間曾身處鑽石山豐盛街2號富山邨富仁樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月29日或之前接受檢測。
  • 任何在今年11月22日至12月14日期間曾身處黃大仙東頭村道183號東頭（二）邨貴東樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月25日至27日期間接受檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

  • 於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及時間，以及樣本收集點及時間見www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html
  • 自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf
  • 於社區檢測中心接受檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/
  • 於流動採樣站接受檢測服務（名單及服務對象（如適用）見www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html
  •  於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或
  • 使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶（只適用於曾身處指明地方（一）的受檢人士）。

政府指，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩

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