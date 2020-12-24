【新冠肺炎】聖誕零時起禁曾訪南非逾2小時人士登機來港　中國以外抵港者須於指定酒店檢疫21天

▲ （湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續，港府今（24日）刊憲，要求所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天；及除早前已宣布的英國外，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人士，亦將不會獲准登機前來香港。

此外，12月2日至12月23日期間到達香港而曾在英國逗留並須接受強制檢疫的人士，及12月2日至12月24日期間由中國以外其餘地區到達香港並須接受強制檢疫的人士，除了須在到港後第19天或第20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測外，亦必須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

港府指，有關決定是考慮到南非發現傳播力強的新變種病毒，政府有需要採取嚴厲措施，限制曾逗留南非的人士登機來港；亦會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，有需要時會加強對從其他高風險地區到港人士的強制檢疫要求。

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責任編輯：鄧凱文