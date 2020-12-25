【新冠肺炎】感激奮戰在抗疫前線外籍人員 法國特批醫護清潔工人等快速入籍

▲ 法國允許抗疫前線外籍人員快速入籍。

新冠肺炎肆虐接近一年，全球錄得超過7799萬宗確診個案，至少171.8萬人死亡，法國也是歐洲疫情嚴重的國家之一。為了感激抗疫前線人員的奉獻，法國內政部批准部分前線外籍人員快速入籍成法國公民，表彰她們對國家的貢獻。

正常情況下，入籍申請人必須已經在法國居住滿5年，擁有穩定的收入，並且證明了融入法國社會才能申請成功。綜合外國傳媒報道，法國內政部下屬主管公民身份事務的部長級代表Marl è ne Schiappa，今年9月份曾發出指示，特別允許各省長們使用參與重要服務的理由，將奮戰在抗疫一線的外籍移民，申請法國國籍的最短居住期限從5年減少到2年，協助她們快得獲得法國國籍。

醫護人員，清潔工，保姆，收銀員……他們以奉獻和勇氣積極參與了國家抗疫，已經證明了對國家的忠誠。

法國移民局（OFII）負責人Didier Leschi表示，這項跟進獎勵措施是法國悠久的傳統的一部分，向國家的恩人授予公民身份。通常來講，這項傳統僅適用於特殊情況，而這次是破例，集體的努力得到了嘉獎。

法國不是第一次向對法國有貢獻的人給予國籍，2018年來自非洲馬里的Mamoudou Gassama，因營救一個在巴黎陽台上掉下來的男童而被稱為蜘蛛俠，其後更被授予法國國籍。

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責任編輯：王明芳