【BB來了】胡杏兒聖誕報喜訊　宣布懷第三胎：如願以償非常感恩

▲ 胡杏兒再做媽媽。

藝人胡杏兒與老公李乘德於2015年結婚後，先後誕下兩子。今天（12月25日）早上，她再宣布懷上第三胎，在IG公佈並寫道：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了！」

杏兒回覆傳媒查詢分享：「聖誕節是一個同自己家人一齊歡渡的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。」

▲ 胡杏兒宣布再做媽媽。

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沒向劇組透露懷孕

杏兒表示，預產期大約在明年年頭至年中。

早前她在內地工作，她並沒有跟劇組透露懷孕一事：「自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己！」

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杏兒也指有足夠經驗很放心：「因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒什麼影響。而每次陀B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。」

她續稱：「懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。」

杏兒並表示已安全返港，正在接受隔離，預計12月31日可以與大家見面。