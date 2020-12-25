【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】

▲ 最索星二代遺傳母親邱淑貞魅力，沈月眼神勾魂聖誕晒靚相。

圈中星二代多籮籮，要數外貌最為出眾，很多人選一代女神邱淑貞的女兒沈月。現年19歲的沈月被封為「最索星二代」，她趁著聖誕佳節在社交站發放福利，貼出聖誕照片，當中包括輕露「事業線」的相片派福利賀聖誕。

人稱「豆豆」的邱淑貞，是80、90年代的電影圈女神，1999年成為人妻後誕下了3名女兒，其中長女沈月是三女當中最為大眾討論的一員，全因她遺傳足母親的過人美貌，以及出眾的氣質。

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▲ 沈月與妹妹沈星和媽媽邱淑貞。（instagram圖片）

沈月美貌受矚目

沈月近年在社交網站發放不少照片，相中的她與其母親有如餅印一樣，重現豆豆女神的風采。

作為星二代的沈月早已踩了半隻腳入娛樂圈，曾經到過國際時裝盛會，又為其父的時裝品牌擔任模特兒。

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▲ 沈月曾參加國際時裝周盛會。（instagram圖片）

昨日平安夜，沈月分享最新照片，穿著連身吊帶大紅裙，腳踏三吋高跟鞋，在疑似大廈大堂的聖誕裝飾內擺Pose拍照。

束起馬尾更能突顯其精緻輪廓，帶笑時甜美，不笑時美豔，遺傳了媽媽的十足風範。

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▲ （取自微博）

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沈月的貼身低胸紅裙顯露出小性感，抱著聖誕老人公仔時不期然晒出少許「事業線」，未知否已獲父親沈嘉偉批准。

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