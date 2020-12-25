【新冠疫苗】科興疫苗土耳其第三期臨床試驗初步顯示有效率91.25％ 但許樹昌指仍要待全球數據

港府已向3間疫苗製造商洽購新冠疫苗，率先供港的為中國科興生物的滅活疫苗，原訂周三公布巴西進行的第三期臨床試驗結果，惟科興要求延遲15天，以等待印尼和土耳其的臨床試驗數據。土耳其䘙生部表示，根據在當地第三期臨床試驗的中期數據顯示，科興疫苗的有效率為91.25%。

報道指，土耳其對科興疫苗的試驗是從9月中開始，涉及逾7,000人，是次公布的有效率結果是基於1,322人的數據，亦有報道指科興稱相關測試屬中期數據。

土耳其共訂購了5,000萬劑科興疫苗，衞生部長科賈（Fahrettin Koca）稱，首批300萬劑將會在下周一（28日）運抵土耳其。除科興疫苗外，土耳其亦達成購買美國輝瑞疫苗的協議，至明年3月底為止會收到450萬劑，最多可買3,000萬劑。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，土耳其的初步結果涉及的樣本量少，認為需等待科興全球第三期臨床數據；若100萬劑首批科興疫苗抵港，市民需相隔14天注射兩針，會先向50萬人接種每人兩針的疫苗。

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責任編輯：蘇文軒