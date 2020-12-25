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【新冠疫苗】科興疫苗在土耳其完成第三期臨床試驗稱有效率91.25％ 許樹昌指兩針疫苗要相隔14日注射

社會 10:54 2020/12/25

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港府已向3間疫苗製造商洽購新冠疫苗，率先供港的為中國科興生物的滅活疫苗，原訂周三公布巴西進行的第三期臨床試驗結果，惟科興要求延遲15天，以等待印尼和土耳其的臨床試驗數據。環球時報英文版報道，土耳其䘙生部表示，根據在當地第三期臨床試驗的中期數據顯示，科興疫苗的有效率為91.25%。

報道指，土耳其共訂購了5,000萬劑科興疫苗，衞生部長科賈（Fahrettin Koca）稱，首批300萬劑將會在下周一（28日）運抵土耳其。除科興疫苗外，土耳其亦達成購買美國輝瑞疫苗的協議，至明年3月底為止會收到450萬劑，最多可買3,000萬劑。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，若100萬劑首批科興疫苗抵港，市民需相隔14天注射兩針，會先向50萬人接種每人兩針的疫苗。

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責任編輯：蘇文軒

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