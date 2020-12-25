【新冠肺炎】新增22間食肆曾有確診者到訪　九龍灣Café &Meal MUJI及黃大仙金記冰室上榜

▲ 新增22間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增22間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中黃大仙區有5間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的22間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中西區 宜昌樓地下 Elephant Grounds（17/12/2020 #8211）

灣仔 波斯富街 香河越南餐廳（17/12/2020 #8254）

九龍

黃大仙 黃大仙中心南館 金記冰室（13/12/2020 #7799）

黃大仙 龍蟠苑商場 新光海鮮酒家（15/12/2020 #7775）

黃大仙 安田中心 La Porte（19/12/2020 #8288）

黃大仙 彩雲商場 好彩酒樓（17/12/2020 #7936）

黃大仙 龍池徑67號 新龍城茶樓（19/12/2020 #8401）

觀塘 德田廣場 麥當勞（13/12/2020 #7943）

觀塘 德福廣場2期 Café &Meal MUJI（15/12/2020 #8166）

觀塘 鴻圖道1號 莉碧嘉餐廳（16/12/2020 #8010）

油尖旺 通菜街118號地下 銀龍粉麵茶餐廳（14/12/2020 #7883）

九龍城 昭民樓 愛民茶餐廳（15/12/2020 #7974）

九龍城 永勝樓 嘉豐點心專門店（17/12/2020 #7943）

深水埗 青山道 554 號 豐華飲食中心（16/12/2020 #8390）

深水埗 元洲街280-288 號 龍寶酒家（20/12/2020 #8365）

深水埗 黃金商場 潮福蒸氣火鍋（20/12/2020 #8365）

深水埗 東廬大廈 中央飯店（20/12/2020 #8365）

新界

沙田 駿景廣場 裕滿人家（12/12/2020 #7875）

沙田 置富第一城 美國餐廳（13/12/2020 #7875）

西貢 富康花園商場 坤記牛什茶餐廳（15/12/2020 #7819）

西貢 彩明商場 點紫小食（20/12/2020 #8367）

離島 D’Deck（19/12/2020 #8254）

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責任編輯：黃泳欣