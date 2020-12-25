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【新冠肺炎】新增22間食肆曾有確診者到訪　九龍灣Café &Meal MUJI及黃大仙金記冰室上榜

健康 11:09 2020/12/25

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新增22間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（24日）新增71宗確診個案，包括10宗屬輸入個案。本地個案佔61宗，當中30宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增22間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中黃大仙區有5間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的22間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 中西區　宜昌樓地下　Elephant Grounds（17/12/2020　 #8211）
  • 灣仔　波斯富街　香河越南餐廳（17/12/2020　 #8254）

九龍

  • 黃大仙　黃大仙中心南館　金記冰室（13/12/2020　 #7799）
  • 黃大仙　龍蟠苑商場　新光海鮮酒家（15/12/2020　 #7775）
  • 黃大仙 　安田中心　La Porte（19/12/2020　 #8288）
  • 黃大仙　彩雲商場　好彩酒樓（17/12/2020　 #7936）
  • 黃大仙　龍池徑67號　新龍城茶樓（19/12/2020　 #8401）
  • 觀塘　德田廣場　麥當勞（13/12/2020　 #7943）
  • 觀塘　德福廣場2期　Café &Meal MUJI（15/12/2020　 #8166）
  • 觀塘　鴻圖道1號　莉碧嘉餐廳（16/12/2020　 #8010）
  • 油尖旺　通菜街118號地下　銀龍粉麵茶餐廳（14/12/2020　 #7883）
  • 九龍城　昭民樓　愛民茶餐廳（15/12/2020　 #7974）
  • 九龍城　永勝樓　嘉豐點心專門店（17/12/2020　 #7943）
  • 深水埗　青山道 554 號　豐華飲食中心（16/12/2020　 #8390）
  • 深水埗　元洲街280-288 號　龍寶酒家（20/12/2020　 #8365）
  • 深水埗　黃金商場　潮福蒸氣火鍋（20/12/2020　 #8365）
  • 深水埗　東廬大廈　中央飯店（20/12/2020　 #8365）

新界

  • 沙田　駿景廣場　裕滿人家（12/12/2020　 #7875）
  • 沙田　置富第一城　美國餐廳（13/12/2020　 #7875）
  • 西貢　富康花園商場　坤記牛什茶餐廳（15/12/2020　 #7819）
  • 西貢　彩明商場　點紫小食（20/12/2020　 #8367）
  • 離島　D’Deck（19/12/2020　 #8254）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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責任編輯：黃泳欣

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